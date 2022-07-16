Выбросил мусор – можешь лишиться автомобиля

Новый штраф за выбрасывание мусора из машины вступил в силу в России с 15 июля 2022 года. За выгрузку или сброс мусора с любого транспортного средства в неположенном месте будут наказаны граждане, должностные лица и компании.

Теперь сброс мусора с легкового автомобиля обойдется физическому лицу-нарушителю во внушительную сумму от 10 до 15 тысяч рублей, должностному лицу — от 20 до 30 тысяч рублей, а юридическому лицу — от 30 до 50 тысяч рублей.

Повторное нарушение обойдется гражданам в 20-30 тысяч рублей, должностным лицам — в 40-60 тысяч рублей, а юрлицам — в 60-100 тысяч рублей. В двух последних случаях будет конфисковано транспортное средство, с которого выбрасывали мусор.

Конечно, выбрасывать мусор из окна едущей машины нехорошо, как нехорошо вываливать мусор из грузовика на обочину.

А с другой стороны, не слишком ли много штрафов? У нас штрафы, как мне кажется, уже обгоняют нефть и газ в качестве наполнителя бюджета…

Впрочем, раз премьер-министр фискал, то и экономика будет фискальная…

А.Б.