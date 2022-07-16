Американский сенатор призвал перестать принимать в НАТО страны бывшего СССР

"Мы больше не можем праздно бросаться словами ради эмоциональной и политической выгоды. Когда мы обсуждаем расширение НАТО, нам должны четко дать понять, что оставшиеся страны, входившие в состав Советского Союза, не будут приняты в альянс", — считает сенатор Рэнд Пол.

Он также отметил, что Россия не потерпит размещения определенных систем вооружения в Финляндии.

А почему не потерпит, собственно? Что, начнем новую Зимнюю войну? Нанесем ракетные удары по финнам, как Израиль по Хамасу?

И насчет постсоветских стран – да всех уже приняли, остались только Украина, Белоруссия и Молдавия. Остальные, извините, имеют мало отношения к Северной Атлантике. Но если в НАТО соберется, скажем, Азербайджан, что мы можем на это возразить? Перестанем покупать "Азерчай" или обстреляем Баку?

Боюсь, что то, что останется от Украины в ходе спецоперации, тоже вступит в НАТО. И возразить будет практически нечего…

А.Б.