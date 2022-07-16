ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Все ждали от 15 июля какого-то события. Гадали — какого. В Интернете обсуждались всевозможные слухи. То про восстановление Союза, то про объявление войны и мобилизацию. Сама по себе разнонаправленность слухов говорит о многом: нет единой повестки, нет стратегии, которая диктовала бы если не сами решения, то по крайней мере, определяла бы очень четко основные решаемые задачи. Но этого нет. Как я и писал, власть мечется не столько в поисках выхода из ситуации, сколько в поисках хоть какого-то смысла для собственной деятельности. Смысла, выходящего за пределы рутинного желания сидеть на месте и пилить доступные (хоть и сокращающиеся) ресурсы.

По итогу 15 июля можно констатировать. Гора не смогла родить даже мышь. Она вообще ничего не родила. Для того, чтобы хоть как-то оправдать внеочередную сессию Государственной Думы и созыв Совета Федерации, наспех проштамповали какие-то законопроекты, ранее отложенные на осень. И разъехались обратно по отпускам. Никакой эпохальной речи Путина не было. События тихо идут своим чередом.

Если раньше в Интернете гадали что будет, то теперь обсуждают, почему ничего не было. Одни говорят про геморрой Александра Лукашенко, другие про навязчивость Игоря Стрелкова, слишком часто говорившего про мобилизацию и спугнувшего Путина, который никогда ничего не решает под давлением. Если последнее правда, то лучший способ погубить Россию, это требовать зимой вводить отопление, а весной сеять зерно: власть не желающая уступать давлению, демонстративно сорвет и отопительный сезон и посевную.

Между тем время идет само собой, и работает оно отнюдь не на власть. Непрерывные отсрочки неизвестно чего заканчиваются движением неизвестно куда. Хотя конечный пункт этого пути уже можно более или менее предсказать.