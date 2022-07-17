Настоящая у России оппозиция или нет?

Я хочу сказать пару слов о том, почему нашу российскую оппозицию надо называть «Колхоз имени «40 лет без урожая»».

Вы знаете, что я утверждаю, что если бы оппозиция в России заговорила в свое время, что Ельцин сдох, а вместо него гражданам России подсовываются два артиста, то этой кремлёвской мрази не стало бы ещё в прошлом веке. И если бы сейчас Киев и оппозиция России вместе прорвали фронт молчания и заговорили, что Путин убит, а вместо Путина артисты, то фашистский режим бы в России пал в несколько дней, и война с Украиной прекратилась бы. Почему? Потому, что это парализовало бы весь государственный аппарат, для чиновников которого не всё равно, исполнять команды настоящего президента или преступников, убивших президента и захвативших его власть.

Я об этом пишу, я стараюсь докричаться до оппозиции, причём подчёркиваю, что не имеет значения, видите ли вы, оппозиционеры, что на экранах ТВ это не путин, или не видите. Для смещения режима достаточно если вы будете утверждать, что Путин убит, поскольку артисты в роли Путина на настоящего Путина не похожи, - этого хватит! А режим пусть сам доказывает, что эти артисты и есть настоящий Путин.

И мои крики – это подлинный глас в пустыне! Меня ведь даже не высмеивают – тупо молчат!

Оппозиция может иногда прореагировать на какие-то мои высказывания, но тупо молчит на эти заявления о убийстве Путина, а теперь и на заявления о том, что власть в России совершила преступление по статье 353 УК РФ. Тут недавно выяснил, что депутат Думы М. Делягин в одной из недавних интернет-передач ссылался на мои работы о бессмертии жизни, однако об убитом Путине и о преступлении по статье 353 УК РФ и он, депутат, молчит, хотя это Делягин в своё время предложил артистов в роли президента Путина писать с маленькой буквы – «путин»!

Но вот мой читатель, посмотрев ролик «Три самые страшные тайны» http://ymuhin.ru/node/2612/tri-samye-strashnye-tayny, обратился с этим вопросом об убитом Путине к старинному оппозиционеру, в середине 90-х входившему в десятку самых видных оппозиционеров России, бывшему главе исполнительного комитета Фронта национального спасения В.М. Смирнову. И Валерий Марксович не стал делать вид, что не слышал вопроса, а ответил. И я хочу этот ответ http://nasamomdele.narod.ru/2022/220624_3.mp3 по-дружески прокомментировать.

Оставлю в стороне рассказ Смирнова, как он пытался меня научить уму-разуму, чтобы я в своих текстах на правильном русском языке мог бы достучаться хотя бы до такого количества сторонников, как достучался он, оставлю в стороне и его исторические изыскания по поводу ненастоящих царей.

Начну с утверждения Смирнова: жив Путин или нет - это не вопрос политики и не факт, а вопрос веры. Веры! Вот Смирнов лично не может поверить в то, что Путин убит, и всё тут! А почему не может? А потому не может, что этому убийству нет свидетелей, и из этого утверждения Валерия Марксовича прямо следует, что убить президента без свидетелей невозможно, что для тайного убийства президента убийцы всегда созывают толпы свидетелей, - неужели непонятно? А раз ни одного свидетеля до сих пор нет, то Смирнов делает логичный вывод, что и Путин настоящий.

Правда и самого Путина нет, но какое это имеет значение? Как Путин может быть не настоящим, если нет свидетелей того, что его убили? А?

В результате, вместо настоящего и несущего ответственность за свои действия президента России, на его месте неизвестные гражданам России кукловоды показывают артистов, уже вообще ни на кого не похожих. Смирнов твёрдо считает, что это не имеет никакого значения, поскольку важно не то, есть ли во главе страны ответственный руководитель или вместо него артисты, а важно то, какая политика проводится. А политика оказывается, проводится одна и та же. И ведь вот с этим утверждением - с тем, что с момента смерти президента Ельцина в 1996 году и замены его артистами под управлением неизвестных кукловодов политика проводится одна и та же, - не поспоришь! Это действительно так – Россия без президента 26 лет стабильно разорялась. Политика разорения России была стабильной без исключения.

Однако, если нет никакого значения, настоящий у России президент или нет, то нет и никакого значения, считаешь ли ты президента настоящим или не считаешь? Не так ли? Но смотрите - Кремль, подсовывающий народу артистов вместо президента, как бы враг Смирнова, а я как бы друг, тем не менее Смирнов встал на защиту версии Кремля, а не моей версии. А почему? А ведь ответ один: потому, что есть президент или он убит, на самом деле для Смирнова имеет очень большое значение, настолько большое, что Смирнову плевать и на факты, и на логику, и на друзей. Ему надо убедить слушателей своей интернет-передачи «На самом деле», что Путин настоящий!

И почему так, по-обывательски понятно. Ведь если указать, что президентов у России уже 26 лет, как нет, то возникнет вопрос, а с кем ж тогда наша оппозиция всё это время отчаянно боролась, не жалея колоссальных затрат собственного ума? Не побоюсь этих слов – затрат собственного умища?!

И маленький пример о том, имеет или не имеет значение то, убит президент или жив. В тысячах тех документов о Великой Отечественной войне, которые я просмотрел, был такой эпизод. Немцы были очень изобретательны и ещё в Первую мировую войну они уже изобрели способ, как подслушивать телефонные разговоры врага. И вот под Сталинградом, когда уже был отдан приказ «Ни шагу назад», немецкие диверсанты включились в телефонную линию штаба одного из полков Красной Армии со штабом дивизии, подслушивали, выясняя, кто есть кто, а затем немцы передали командиру полка как бы от командира дивизии команду отступить. Командир полка выполнил приказ и отступил. С точки зрения В.М. Смирнова, какая разница, кто там дал команду командиру полка – настоящий командир или немцы? Приказ-то грамотный был! Свидетелей того, что это не командир дивизии, а немцы дали приказ, не было! Какие могут быть претензии к командиру полка?

Но тогда не было таких грамотных оппозиционеров, поэтому командира полка расстреляли за самовольное оставление позиций.

Вот вам, оппозиционерам, даже такой простенький пример того, к чему ведёт вопрос, настоящий у России президент или нет.

А вернее – настоящая у России оппозиция или нет.