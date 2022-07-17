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Московский листок

На Украине арестовали главу несуществующей службы

Опубликовано 17.07.2022 в разделе комментариев 0

украина война всу
На Украине арестовали главу несуществующей службы

Украинские спецслужбы задержали бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ) в Автономной Республике Крым Олега Кулинича. Операция проводилась главным управлением "Д" СБУ. Также привлекли ГБР (Государственное бюро расследований) на финальном этапе. На задержании присутствовал первый зампред СБУ Василий Малюк. 

Кулинич возглавлял управление СБУ до марта 2022 года, когда его снял с должности президент Зеленский.

***

Так что, шпион оказался?

Хотя как бы он шпионил, если служба у него проходила где угодно, только не в Крыму. Сугубо формальная структура, не влияющая на Крым практически никак. 

Хотя нам-то какое дело? Да пусть вообще друг друга пересажают, все ж какие-никакое занятие...

А.Б.



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