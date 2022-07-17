Промышленный поворот, или Жареный петух, кошка и бодрящийся попугай

Из новостей: новоназначенный министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил: «Сегодня нужно осуществить поворот от абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета. Прежде всего, чтобы обеспечить текущие поставки критических комплектующих».

Даже интересно будет посмотреть, как они станут этот «промышленный поворот» обеспечивать с опорой на тысячи успешно декоммунизированных ими же ранее советских заводов и фабрик.

Или обопрутся на то, что ещё не успели закрыть и снести? 30 лет они разрушали, сносили, «оптимизировали» и декоммунизировали всё, до чего только могли дотянуться — заводы, фабрики, школы, больницы... — строя взамен только храмы. Аж по три штуки в день! Да, храмы — это святое, потому и Святые Девяностые так назвали, а насчёт всего остального действовала успокоительная мантра св. Егория Тимуровича (в миру — Гайдара): «Да кому нужны ваши дерьмовые станки?! Понадобятся — мы всё за рубежом купим».

Вторая гениальная мантра была от самого Владимира-свет Владимировича: «Дело в том, что то, что мы производили (и руками махать не надо), было никому не нужно, потому что наши галоши никто не покупал, кроме как африканцы, которые должны были по горячему песку ходить. Вот в чём всё дело". (8 мая 2012 года).

Советские галоши никому не нужны, как и дерьмовые станки! А нынче их разом постигло фатальное просветление и озарение.

Забавно. «Прозрели», короче. Не, не сами прозрели, конечно — этого они не умеют, не обучены и судьбой им это не дано, но жизня-жистянка заставила, стукнула пыльным мешком по голове. Жареный петух клюнул в темечко, почти как в сказке Нашего Всего. «Volentem ducunt fata, nolentem trahunt, по-русски это значит, примерно: сознательный политик идёт впереди событий, несознательного они волокут за собой». (c), В.И. Ленин

Вот они их и волокут, физиономиями по бугристому ландшафту, а они делают в ответ бодрое лицо и твердят, что всё божья роса и всё идёт по плану. Вот это и называется «левый поворот», то есть, виноват, «промышленный поворот», о необходимости которого уже 20 с лишним лет говорили левые. Лев Давидыч Троцкий в 1930 году в чём-то похожей ситуации писал: «Политика бюрократии явилась в основе своей образцом хвостизма. Но бюрократия... провозгласила эту политику своей высшей победой, — ехать так ехать! — воскликнул попугай, когда кошка тащила его за хвост».

Разумеется, как давно уже сказано марксистской наукой, перемены в политике неразрывно связаны с переменами в экономике. И там, в политике, ровно та же картина: жареный петух, кошка и бодрящийся попугай.

Вот, к примеру, пару недель назад российская пресса с восторгом сообщила, что вблизи Запорожья было уничтожено порядка 350 польских наёмников. Два батальона! На иных ресурсах писали даже про более чем 500 наёмников. Действительно, пишите больше, как сказал, по легенде, Суворов, чего их, басурманов, жалеть. Правда, официального подтверждения так и не последовало, так что сколько их там было уничтожено и уничтожено ли, покрыто мраком. Что ж, вычищать военных НАТО с оккупированной ими территории бывшего СССР — дело действительно святое, кто бы спорил, хотя, спрашивается, неужто нельзя было не доводить до их появления там?

Но у кремлёвских в то время работа была простая, забота была такая по отношению к НАТО — они всё хотели туда вступить по самую макушку, и не было других забот. А когда западники им на современном политкорректном языке разъяснили, что НАТО только для белых сагибов, а не для унтерменшей поганых, то мечта слегка усохла до желания хотя бы дружить с НАТО, дружить изо всех сил, всеми фибрами души.

В общем, возвращаясь к исходной теме, промышленный поворот — это, конечно, хорошо, вот только больно дорогой ценой он нынче даётся, и ещё дастся ли, после всех деиндустриализаторских «подвигов» правящего класса за последние 30 лет. Это в экономике, а в политике этот поворот даётся ещё более жестокой ценой — ценой крови, которая сейчас льётся на Украине. И не надо делать вид, что всё идёт по плану! Где были ваши планы 30 лет назад, когда Ельцин с Кравчуком на глазах изумлённых народов с энтузиазмом отстраивали границу между Россией и Украиной, вовсю готовя будущий военный конфликт? А если вы это осуждаете, то почему Ельцин-центр до сих пор не снесён, да ещё действует за казённый счёт?

До сегодняшнего дня правящий класс продолжает умильно нянькаться со всеми погремушками, под которыми 30 лет им велась ровно противоположная политика: с памятниками Ельциным, Гайдарам, Солженицыным, Ильиным, всевозможным белобандитам и прочим. Достаётся только бедным геям, как будто именно они — авторы провалившейся постсоветской политики — истинно белогвардейской, то есть предательской по сути — а не кто-то другой. Говорите, вы прозрели? Но, видимо, не до конца. Смотрите, как бы народ не прозрел ещё раньше вас и не выкинул всё это дорогое вашему сердцу барахло на помойку... с вами заодно.