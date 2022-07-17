Введены отрицательные ставки по валютным вкладам

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам (депозитам) юридических лиц.

Согласно закону, в договоре банковского вклада (депозита) в иностранной валюте, заключаемого с юрлицом, может быть предусмотрено взимание комиссии, размер которой может превышать сумму выплачиваемых по вкладу процентов.

Это изменение направлено на снижение концентрации средств в иностранной валюте на банковских депозитах. Речь идет, если "по-народному, об отрицательных ставках по валютным вкладам для юридических лиц", пояснял ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Что-то мне кажется, что банки РФ и так не сильно изнемогают от валютных вкладов?

Или где-то стоят очереди в банк - возьмите у меня долларов побольше, хоть под отрицательный процент...

Что-то я совсем ничего не понимаю...

А.Б.