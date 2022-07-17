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Московский листок

Человек наехал на мину в Брянской области

Опубликовано 17.07.2022 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Человек наехал на мину в Брянской области

Как информирует интернет издание Новости Брянска, в Климово сообщили о подорвавшемся на мине парне. В местном паблике ВКонтакте рассказали, инцидент произошел 14 июля. Молодой человек поехал на машине на рыбалку.

«И на мину наехал… Часа три лежал в лесу. Ехал не один, пострадал только он», говорится в посте.

Рыбаков и грибников просят быть внимательнее, проявлять осторожность и беречь себя «в столь неспокойное время».

В Унечском районе Брянской области на 142 км железной дороги, в районе станции Песчаники-Унеча, на мосту обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. На станции было остановлено движение локомотива, двух пассажирских составов (электричка и поезд). Впрочем, позже информация о минировании не подтвердилась...



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Всего комментариев к статье: 1
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Re: главное
evelin написал 17.07.2022 16:08
Хай москал&#1110; всираються до нестями
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