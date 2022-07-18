К 100-летию СССР: день Эстонии

Среди вас помнящих, что нынешний год юбилейный, гораздо больше, чем знающих, что Москино с первых дней лета проводит Кинофорум к 100-летию СССР "Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве". Сходила вот на день Эстонии, и вы дома не сидите.

Как Кинофорум организован? Он протяжён во времени, с 31 мая до самого Нового Года. 15 республик - 15 сестёр, показывают 15 картин каждой из республик, каждую картину кажут дважды, итого 30 показов. Открылся кинофестиваль в "Художественном" показом азербайджанской картины "Аршин мал алан". Таким образом, уже прошли дни Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Эстонии, сегодня вот день Киргизии, остальные - ещё впереди. Показы идут в кинотеатрах сети Москино - "Космос", "Салют и "Спутник". Кроме этого - выставки, лекции, всё очень толково организовано. Издан очень неплохой каталог форума, состоящий не только из постеров и аннотаций, но и из содержательных статей по каждой из республиканских кинематографий.

Прихожу, короче, в "Спутник" на день Эстонии, смотреть фильм Олава Неуланда "Коррида". На что спорим, что вы эту "Корриду" не смотрели?.... В фойе кинотеатра - выставка постеров советского "Таллинфильма". Кстати, а знаете ли вы, что Эстония чуть ли не единственная из постсоветских территорий, которая утратила свою национальную киностудию? В каждой из постсоветских стран есть своя киностудия, а в Эстонии нету, на месте укокошенного "Таллинфильма" так ничего и не появилось. Забавно, что до вхождения в состав СССР в 1940 году собственная киностудия у буржуазной Эстонии была. Так что все разговоры о возрождении досоветского бытия - чистый трёп. Ничего они не возродили.

Перед кинопоказом выступал председатель отборочной комиссии Кинофорума Сергей Лаврентьев. Разумеется, ему пришлось объяснить зрителям, почему советскую Эстонию представляет именно малоизвестная "Коррида", а не, например, "Последняя реликвия", что было бы логично. Копии АБСОЛЮТНО ВСЕХ кинофильмов, которые выпускались в бывшем СССР, хранятся в госкиноархиве в Белых Столбах, показывай не хочу. Я, грешным делом, подумала, что "Последней реликвии" не повезло с фамилией режиссёра - Кроманов всё-таки не самая хрестоматийная эстонская фамилия. На самом деле, причина в другом. Оказывается, наши долбоёбы, разъебашив СССР, уступили все права на показы республиканских фильмов национальным киностудиям. То есть, чтобы показать любой фильм советского Таджикистана или советской Молдавии, нужно испрашивать разрешения у "правопреемников" советских киностудий. Даже если речь не идёт о коммерческом показе, - о любом. Но такое объяснение тоже не удовлетворяет: во-первых, у "Таллинфильма" нет правопреемника - показывай не хочу, в суд подавать некому. Во-вторых, не пора ли наложить болт на договорённости ельцинского кубла с националистическим кублом на ошмётках СССР? Все киноплёнки находятся у нас, и если уж национализировать иностранные активы, то я бы начала с киноплёнок, тем более, что они никакие не иностранные. 95% фильмов, снятых на советских республиканских киностудиях, снимались на деньги союзного Центра. Так что Москва имеет полное право послать договорняки в пизду бурбулисовской бабушки.

Как я понимаю, бюджет Кинофорума - лысые копейки, постеры в фойе напечатаны на убогой бумаге, но зато всё информативно и наглядно. Каталоги зрителям дают, опять же. Плюс проводят анкетирование зрителей, и вместе с анкетой вручают ручки с символикой Кинофорума. Лекции читают монстры-киноведы, в общем, всё организовано без помпы, но с душой и с умом, что гораздо важнее, чем красные дорожки. Если бы ещё чуток денег на рекламу, было бы совсем прекрасно.

Фильм Олава Неуланда "Коррида" (1982) - с одной стороны, классический позднесоветский, с другой стороны, мог быть снят только в Прибалтике, которой тогда позволялось то, чего не позволялось другим. Сюжет небогат - проходная экранизация проходной повести, зато в кадре всего много: и голая тётка с сиськами, и супружеский секс, и адюльтер, и мистика а-ля польское мистическое кино, и плевок советской интеллигенции в советскую интеллигенцию, короче, полный джентльменский набор. Сам Олав Неуланд гениально дебютировал в 1979 году "Гнездом на ветру" (тоже, кстати, непонятно, как его выпустили на экраны, пусть даже для двух-трёх показов), но превзойти свой дебютный фильм, считаю, ему так и не удалось.

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