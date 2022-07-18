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Московский листок

Овсянникову, показавшую по ТВ плакат, задержали по месту жительства

Опубликовано 18.07.2022 в разделе комментариев 0

суд закон
Овсянникову, показавшую по ТВ плакат, задержали по месту жительства

Правоохранительные органы задержали журналистку Марину Овсянникову в Подмосковье. Сотрудники правоохранительных органов приехали по месту жительства бывшего редактора Первого канала в Подмосковье. Причина задержания в настоящее время не уточняется. 

4 июля стало известно, что бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова вернулась в Россию ради суда о судьбе ее 11-летней дочки.

14 марта 2022 года Овсянникова ворвалась в студию Первого канала во время съемки с плакатом против спецоперации России на Украине. Останкинский суд Москвы оштрафовал ее на 30 тыс. руб. по статье об организации публичного мероприятия без заранее поданного уведомления. 

***

"Расстреливать два раза уставы не велят", пел Высоцкий о мрачных сталинских временах, когда процент оправдательных приговоров был раз в 10 выше, чем сейчас. Так что причем тут уставы? Мы ж не по уставам живем. Велит начальство расстрелять два раза - и расстреляют. Более того, есть у нас "дадинская" статья, по которой два административных приговора автоматически могут повлечь за собой третий - уже уголовный.

Хотя мы ж не знаем, за что сейчас "приняли" Овсянникову. Может, изменила с кем-нибудь Родине, находясь в эмиграции. Тогда мелким сроком, пожалуй, не отделается - это раньше, в вегетарианские времена даваи "двушечку", а сейчас, по словам того же Высоцкого, явного иноагента, "срока огромные".

Хотя в Думе и бродят мысли о гуманизации законодательства - заменить, наконец, 20 лет тюрьмы расстрелом.

А.Б.



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