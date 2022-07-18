Пропагандисты валят в штаны от собственного залпового огня

Министерство обороны России заявило об уничтожении реактивной установки залпового огня HIMARS на Украине.

В настоящее время США предоставили Украине в общей сложности 12 установок HIMARS и запас боеприпасов для них. Две были уничтожены с воздуха, если верить официальным сообщениям, одну вот сейчас - осталось девять.

Девять РСЗО большой дальности - о чем речь вообще?

С самого начала РСЗО HIMARS было пропагандистским оружием - система, которая может поражать объекты далеко за линией фронта, и при этом практически неуязвима из-за высокой мобильности. Мол, вот скоро Америка передаст Украине заряды, способные поражать объекты на расстоянии 300 километров, и все - конец всем Домам офицеров в России. Ну и превосходство западных технологий налицо...

А наши с удовольстьвием подхватили эту тему.

Ну что ж, не знаю насчет превосходства западных технологий, имею основания сомневаться.

Но вот пролиттехнологии вероятного противника действительно на высоте. А как иначе, если у нас политические технологии "ликвидированы как класс"? И слово "пропагандист" стало синонимом дебила, что-то на уровне младшего прапорщика?

А.Б.