ВС РФ начали выполнять боевые задачи в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что звуки выстрелов в Глушковском районе слышны в связи с выполнением боевых задач на границе с Сумской областью.

"Наши военные приступили к выполнению боевых задач в рамках СВО на границе Глушковского района с Сумской областью. Именно поэтому здесь слышны выстрелы. Прошу граждан сохранять спокойствие", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

То есть ВС РФ выполняют боевые задачи на территории Курской области, в Глушковском районе - так можно понимать губернатора?

Ну что ж, большой успех после пяти месяцев военной операции...

А.Б.

Материал по теме:

Пропагандисты валят в штаны от собственного залпового огня