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Московский листок

Мы живем в мире, где возможно, строго говоря, всё

Опубликовано 18.07.2022 в разделе комментариев 0

кризис экономика
Мы живем в мире, где возможно, строго говоря, всё

Саудовская Аравия более чем удвоила импорт российской нефти во втором квартале, сообщает Reuters. Этот шаг позволил Королевству высвободить собственный экспорт. Это соглашение между саудитами и РФ было достигнуто на фоне неудачной поездки президента Байдена в Саудовскую Аравию, результатом которой должно было стать заключение сделки по нефти.

То есть, как? Предполагалось, что Саудовская Аравия будет закупать российскую нефть, а затем продавать её Штатам и ЕС как свою?

Стоит отметить, что несколько дней назад WSJ писала, что "Саудовская Аравия никогда не была столь близка к России как сейчас".

Это Саудовская Аравия, после Израиля - надежнейший союзник США на Ближнем Востоке.

Да, кстати, и Израиль не стоит в первых рядах борцов с режимом РФ, из чисто прагматических соображений. "А ну как Путин запретит им бомбить Сирию?", - как предположил недавно Губерман...

Я понимаю, что мы живем в мире, где возможно, строго говоря, всё.

Хранительница Ислама - Саудовская Аравия - королевство, абсмолютная монархия, хотя это категорически запрещено в Исламе. Так даже название государства у них включает имя правящей династии...

Так что такого - кинуть старого патрона ради реэкспорта российской нефти?

Путин всего лишь верно понял правила игры - правил нет, можно всё. Это уже никого не удивляет. Не вызывает вообще никаких эмоций.

 А.Б.



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