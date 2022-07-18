Зеленский начал чистки

Владимир Зеленский уволил своего друга Ивана Баканова с поста главы СБУ и Ирину Венедиктову с должности генерального прокурора.

За время военного конфликта России и Украины произошло много кадровых перестановок. Например, в апреле Зеленский сократил главного сотрудника по работе с националистическими батальонами Андрея Ляховича, а в мае — командующего территориальной обороной Юрия Галушкина.

Еще надо учесть, что командующего ВСУ Залужного уже открыто называют даже не преемником, а конкурентом Зеленского.

То есть в разгар боевых действий верховный главнокомандующий теряет контроль над силовыми структурами...

Интересно, что дальше?

Сталин в свое время пересажал почти все руководство Красной армии, пытаясь избавиться от симпатизантов Троцкого, но делал это до войны, а не в разгар боевых действий. И Сталин опирался на НКВД, войска которого показали себя с самой лучшей стороны - вспомним хотя бы бои на границе, оборону Брестской крепости и крепости в Балаклаве. И не сдавались войска НКВД миллионами.

А на кого опирается Зеленский? На националистические формирования, которые не любят его куда больше, чем пруссаки фюрера?

А.Б.