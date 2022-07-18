В Кремле заявили, что четких временных рамок для спецоперации нет

https://forum-msk.org/material/news/17983916.html

В Кремле заявили, что четких временных рамок для спецоперации РФ на Украине нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в который раз напомнил, что спецоперация закончится, когда будут достигнуты все ее цели.

"У нас нет никаких сомнений, что специальная военная операция завершится после того, как все ее цели будут достигнуты. Нет каких-то четких временных рамок, главное - эффективность выполнения этой операции", - сказал Песков в интервью гостелерадио Ирана.

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Как-то сразу вспомнилось: "Есть у революции начало, нет у революции конца". Меняем революцию на спецоперацию...

То есть хоть за двести лет, но целей достигнем. А какие цели, кстати?

Назывались разные. Вот последнюю озвучил Медведев, совсем недавно: "Если какое-либо другое государство, будь то Украина или страны НАТО, считает, что Крым не является российским, для нас это системная угроза", - сказал Медведев в ходе встречи с ветеранами ВОВ в Волгограде.

Именно поэтому, по его словам, президентом было принято решение о проведении специальной военной операции на Украине.

То есть как только Украина засчитает, что Крым российский, спецоперация достигнет цели?

А что Донбасс? Его же тоже нужно признать как минимум самостоятельным.

А как же Херсонская и отдельные районы Запорожской и Харьковской областей? Там на осень уже референдумы намечены. Ясно, что до осени не завершится, ну а потом как? По итогам референдумов цели спецоперации расширятся?

Ну и самый важный вопрос - допустим, Украина все это признает и бумагу подпишет. А страны НАТО? Они ж не признают - значит, и там нужно проводить спецоперацию?

Или как?

Очень хотелось бы более внятных разъяснений. Допустим, будет ли спецоперация унаследована преемником Путина? Или правление Путина тоже не имеет временных рамок, пока он не решит, что цели, им перед собой поставленые, не достигнуты?

Будет ли спецоперация введена в Конституцию РФ как обязательное естественное состояние российской государственности? Или Конституция РФ будет введена в рамки спецоперации?..

А.Б.