Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

А для чего телеканалы нужны сейчас?

Опубликовано 19.07.2022 автором Лариса Шеслер в разделе комментариев 1

украина европа война киев
А для чего телеканалы нужны сейчас?

Ахметов не только не потерял, он заметно улучшил свое положение, оказавшись от своего медиа-холдинга.

В глазах Запада он уже вроде и не олигарх – сам же передал главный инструмент влияния в руки государству.

А по факту он переложил на плечи украинского бюджета содержание огромной корпорации, в которой работало (по его утверждению) более 4 000 человек.

Зачем всем олигархам – Пинчуку, Коломойскому, Порошенко, Ахметову, Фирташу были нужны свои карманные медиа?

В государстве олигархических войн телеканал был главной тяжелой артиллерией, с помощью которой каждый мочил конкурента, раскручивал свои политические проекты для проталкиванию в Верховную Раду, защищался от рейдерских наездов.

На это споткнулся, кстати, Янукович, когда осенью-зимой 2013-2014 года выяснилось, что абсолютно все телеканалы дают слово только Евромайдану, а беспомощный госканал УТ-1 оказался полностью неконкурентоспособным.

А для чего телеканалы нужны сейчас? В условиях военного противостояния все телеканалы должны передавать одну картинку без права на свой голос. Умерли все ток-шоу, да, собственно, все олигархи находятся в одной лодке, все телеканалы и все медиа (кроме, пожалуй, Порошенковских), восхваляют Зеленского, изрыгают русофобию и клеймят «донецких сепаратистов».

Никакие политические проекты невозможны, теперь появился общий враг, тогда зачем содержать эту дорогостоящую машину?

Мне, собственно, совсем не жаль десятки журналистов, которые, вовремя перебежав под Ахметова с каналов Мураева или Медведчука, гордились своей предусмотрительностью, получая приличные гонорары.

Но особенно приятно посмотреть на перекошенную физиономию Евгения Киселева – главного русофоба и украинского патриота, центральную говорящую голову на каналах Ахметова. Как он, бедный, перейдет на нищую зарплату бюджетных телеканалов?

Суп на госканалах ооочень жидкий, придется переходить с устриц на мивину, с французского бордо на пиво «Оболонь», и довольствоваться расположением мелкого клерка из Госкомитета по телевидению и радиовещанию Украины.

Ахметов «поматросил и бросил», и надоевшая содержанка поплетется к нищему Акакию Акакиевичу за куском плесневелого хлеба.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Киса написал 19.07.2022 00:53
Для конкуренции. Все показывают почти одно и то же и соревнуются. Смотреть все равно нечего. Зритель никого не интересует.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы политику президента Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
ВС РФ начали выполнять боевые задачи в Курской области
ВС РФ начали выполнять боевые задачи в Курской обл...
18.07.2022
В Кремле заявили, что четких временных рамок для спецоперации нет
В Кремле заявили, что четких временных рамок для с...
18.07.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Это теперь премьер Британии (1)
Конституционный суд не допустил ограничения трудовых прав профессорско-преподавательского состава университетов (0)
А для чего телеканалы нужны сейчас? (1)
В Кремле заявили, что четких временных рамок для спецоперации нет (0)
ВС РФ начали выполнять боевые задачи в Курской области (0)
Временных рамок для спецоперации нет (4)
Зеленский начал чистки (3)
Мы живем в мире, где возможно, строго говоря, всё (0)
ВС РФ начали выполнять боевые задачи в Курской области (2)
Пропагандисты валят в штаны от собственного залпового огня (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: А Колобок что, лысый, что ли??
Дарья Митина Дарья Митина: Какие же они крутые
Дарья Митина Дарья Митина: Vox populi
Михаил Делягин Михаил Делягин: Законопроект о медицинском сафари на дорогах будет рассматриваться Госдумой этой осенью
Михаил Делягин Михаил Делягин: За что Мантурова назначили вице-премьером?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss