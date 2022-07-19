Ахметов не только не потерял, он заметно улучшил свое положение, оказавшись от своего медиа-холдинга.

В глазах Запада он уже вроде и не олигарх – сам же передал главный инструмент влияния в руки государству.

А по факту он переложил на плечи украинского бюджета содержание огромной корпорации, в которой работало (по его утверждению) более 4 000 человек.

Зачем всем олигархам – Пинчуку, Коломойскому, Порошенко, Ахметову, Фирташу были нужны свои карманные медиа?

В государстве олигархических войн телеканал был главной тяжелой артиллерией, с помощью которой каждый мочил конкурента, раскручивал свои политические проекты для проталкиванию в Верховную Раду, защищался от рейдерских наездов.

На это споткнулся, кстати, Янукович, когда осенью-зимой 2013-2014 года выяснилось, что абсолютно все телеканалы дают слово только Евромайдану, а беспомощный госканал УТ-1 оказался полностью неконкурентоспособным.

А для чего телеканалы нужны сейчас? В условиях военного противостояния все телеканалы должны передавать одну картинку без права на свой голос. Умерли все ток-шоу, да, собственно, все олигархи находятся в одной лодке, все телеканалы и все медиа (кроме, пожалуй, Порошенковских), восхваляют Зеленского, изрыгают русофобию и клеймят «донецких сепаратистов».

Никакие политические проекты невозможны, теперь появился общий враг, тогда зачем содержать эту дорогостоящую машину?

Мне, собственно, совсем не жаль десятки журналистов, которые, вовремя перебежав под Ахметова с каналов Мураева или Медведчука, гордились своей предусмотрительностью, получая приличные гонорары.

Но особенно приятно посмотреть на перекошенную физиономию Евгения Киселева – главного русофоба и украинского патриота, центральную говорящую голову на каналах Ахметова. Как он, бедный, перейдет на нищую зарплату бюджетных телеканалов?

Суп на госканалах ооочень жидкий, придется переходить с устриц на мивину, с французского бордо на пиво «Оболонь», и довольствоваться расположением мелкого клерка из Госкомитета по телевидению и радиовещанию Украины.

Ахметов «поматросил и бросил», и надоевшая содержанка поплетется к нищему Акакию Акакиевичу за куском плесневелого хлеба.