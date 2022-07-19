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Московский листок

Конституционный суд не допустил ограничения трудовых прав профессорско-преподавательского состава университетов

Опубликовано 19.07.2022 автором Сергей Храмов, генеральный инспектор труда СПР в разделе комментариев 0

Конституционный суд не допустил ограничения трудовых прав профессорско-преподавательского состава университетов

Не соответствующими Конституции РФ признаны части первая и восьмая статьи 332 ТК РФ, поскольку они допускают произвольное определение работодателем срока трудового договора, заключаемого по итогам конкурса на замещение должности педагогического работника профессорско-преподавательского состава в вузе, а также произвольное определение срока, на который продлевается действие срочного трудового договора при избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им должности, притом что выполняемая по этому договору работа является для работника основной.

 

Конституционный Суд отметил, что заключение с профессорско-преподавательским составом вузов преимущественно краткосрочных трудовых договоров не может быть оправдано ни спецификой педагогической работы, ни особым правовым положением осуществляющих ее работников, избираемых по конкурсу, поскольку это обессмысливает законодательное ограничение случаев заключения срочных трудовых договоров и приводит к нарушению требования о соблюдении баланса конституционных прав и свобод работника и работодателя.

 

Кроме того, такие трудовые договоры не только ограничивают работников в осуществлении конституционных свобод научного творчества и преподавания, но и лишают их возможности реализовать в полной мере свое право на отдых.

 

Федеральному законодателю надлежит в кратчайшие сроки внести в действующее правовое регулирование надлежащие изменения, в том числе: установить минимальный срок избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности; предусмотреть обязанность работодателя заключить с лицом, избранным по конкурсу, трудовой договор (продлить ранее заключенный трудовой договор при избрании по конкурсу на замещение той же должности), срок которого должен быть не менее срока избрания, определяемого в соответствии с локальными актами образовательной организации коллегиальным органом управления, который непосредственно проводит конкурс.

 

До внесения соответствующих изменений в действующее правовое регулирование трудовые договоры на замещение должностей педагогических работников профессорско-преподавательского состава могут заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами трудового договора, но не менее трех лет.

 

Исключение составляют случаи, когда трудовой договор заключается впервые либо планируемая учебная нагрузка педагогического работника не предполагает длительную занятость. В указанных случаях допускается заключение трудового договора с педагогическим работником на срок менее трех лет, но не менее чем на один год.

 

При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им должности новый трудовой договор может не заключаться, а действие заключенного с таким работником срочного трудового договора продлевается на определенный срок не менее трех лет или на неопределенный срок. В случае сокращения нагрузки на преподавателя в связи с изменением учебных планов допускается продление трудового договора на срок менее трех лет, но не менее чем на один год.



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