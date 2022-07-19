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Московский листок

Это теперь премьер Британии

Опубликовано 19.07.2022 в разделе комментариев 1

украина британия
Это теперь премьер Британии

Экс-глава минфина Великобритании Риши Сунак набрал наибольшее число голосов в третьем туре выборов на пост премьер-министра страны. Трансляцию приведения итогов голосования главой руководящего комитета Консервативной партии Грэмом Брэйди вел телеканал Sky News. 

Второе место по итогу голосования заняла замминистра по международной торговле Пенни Мордонт с 82 голосами. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс вышла на третье место, набрав 71 голос. Четвертой стала депутат Кеми Бэйднок (58).

***

Риши Сунак в мае 2022 года стал первым политиком первого ряда, попавшим в составленный газетой «The Sunday Times» список богатейших людей Великобритании. Основал глобальную инвестиционную компанию с оборотом в 1 млрд долларов, специализировавшуюся на поддержке малого бизнеса. Сунак женат на дочери соучредителя компании Infosys Нараяны Мурти Акшате.

В общем, очень богатый парень из семьи индусов, переселившися в Африку, и сделавший состояние на нуждах бедных англичан.

Рядом с ним Борис Джонсон - душка либерал. 

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
rock написал 19.07.2022 01:50
СПРАВКА: " Infosys (Infosys Technologies Limited) &#8212; индийская компания, занимающаяся разработкой заказного программного обеспечения для электронной коммерции и телекоммуникационных предприятий. Также предоставляет консультационные услуги по вопросам информационных технологий и программного обеспечения. Основана в 1981 году. Расположение Флаг Индии Бангалор, Индия. Ключевые фигуры Нараяна Мурти разработка программного обеспечения (МСОК: 6201)
Оборот $4 млрд (2007)
Чистая прибыль $2,9 млрд (2022 год)
Число сотрудников 276 тыс. (2022 год). Из ВИКИ и сайт компании " http://www.infosys.com".
Компания infosys есть глобальный игрок, так же была представима в РФ. В 2022 ушла из РФ. Смотрим сайт " https://www.tadviser.ru/index.php/Компания:Infosys_Technologies" - Там стоит вот это": 13 апреля 2022 года индийская ИТ-компания Infosys объявила об уходе с российского рынка на фоне обвинений в конфликте интересов, выдвинутых против министра финансов Британии Риши Сунака. Его супруга Акшата Мурти владеет акциями Infosys на сумму около $1 млрд, индийская компания основана ее отцом Нагаварой Рамарао Нара. Учитывая то, что происходит в регионе, мы начали переводить за рубеж всю нашу работу из центров в России - заявил журналистам исполнительный и управляющий директор Infosys Салил Парех (Salil Parekh). - На сегодняшний день у нас нет ни одного российского клиента, и мы не планируем работу с какими-либо заказчиками из РФ. По словам Пареха, к 13 апреля 2022 года у Infosys насчитывается менее 100 сотрудников (работали в офисе в Москве), российское представительство обслуживает клиентов по всему миру. Среди клиентов - Bank of America, Johnson & Johnson, Accenture и Deutsche Bank. Мы поможем сотрудникам в России переехать и найти работу в других представительствах, особенно в Восточной Европе &#8212; сообщил Салил Парех. Infosys выделила $1 млн на гуманитарную помощь украинцам. ..." Сайт - там же. А так сама компания Infosys имеет не самую лучшую репутацию: " 2017: Участие в сговоре для занижения зарплат
Крупные индийские ИТ-компании, среди которых &#8212; Infosys, сформировали картель, чтобы держать зарплату начинающих инженеров на низком уровне, заявил ветеран ИТ-индустрии бывший финансовый директор Infosys Мохандас Пай (Mohandas Pai). Подробнее здесь." Сайт - там же. А так индийские ИТ- компании становятся ДОМИНИРУЮЩИМИ на рынке ИТ-услуг в том числе в США и странах ЕС. Не имея ничего против ИТ-тишников из Индии, все-таки лучше иметь с амерами и из стран ЕС.
Да честно говоря, не всегда качество ихнего софта впечатляет.
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