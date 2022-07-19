Это теперь премьер Британии

Экс-глава минфина Великобритании Риши Сунак набрал наибольшее число голосов в третьем туре выборов на пост премьер-министра страны. Трансляцию приведения итогов голосования главой руководящего комитета Консервативной партии Грэмом Брэйди вел телеканал Sky News.

Второе место по итогу голосования заняла замминистра по международной торговле Пенни Мордонт с 82 голосами. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс вышла на третье место, набрав 71 голос. Четвертой стала депутат Кеми Бэйднок (58).

***

Риши Сунак в мае 2022 года стал первым политиком первого ряда, попавшим в составленный газетой «The Sunday Times» список богатейших людей Великобритании. Основал глобальную инвестиционную компанию с оборотом в 1 млрд долларов, специализировавшуюся на поддержке малого бизнеса. Сунак женат на дочери соучредителя компании Infosys Нараяны Мурти Акшате.

В общем, очень богатый парень из семьи индусов, переселившися в Африку, и сделавший состояние на нуждах бедных англичан.

Рядом с ним Борис Джонсон - душка либерал.

А.Б.