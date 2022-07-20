Еще раз о русском патриотизме

С одной стороны, единороссы правы, что запад представляет угрозу для России. Такая угроза не конспирология, а реальность. Но, с другой стороны, только Советский Союз второго поколения аннулирует эту угрозу. Если у его родителя получалось и с Гитлером, и с Трумэном – то и сынок управится при малейшем обучении.

Отсюда первый вывод. Автор этих строк против единороссов не потому, что оный, видите ли, «за запад». А ровно наоборот, потому - что не верит в силу единороссов против этого самого запада. А вот в силу советской модернизации верит.

Но и о другой крайности «нет войне», и в связи с донбасскими событиями. Подобные вопли даже не пацифизм. А навроде прийти на берег Немана ранним утром 22 июня 1941 года, и орать вермахту, собирающемуся на другом берегу, - нет войне. Последний, выходит, расплачется и разойдется по домам. Бред!

Отсюда второй вывод. Автор согласен со СВО, и с опережением противника в кои-то веки. Но оный не согласен, опять-таки, со слабостью единороссовской СВО, и гнилые признаки которой уже видны. Но тогда надо строить мощный Советский Союз еще быстрее. Тогда вопрос – ну и, кто настоящий русский патриот?!...

***

Рассмотрим вопрос стратегически. Общеизвестно, что единороссы хотят переориентировать ресурсы на восток. Но и восток не обеспечит стабильный рынок для тех же углеводородов. Или такие скидки потребуются, что хрен редьки не слаще.

Потому что и сам восток экспортирует на запад, и имеет сложные внутренние рынки. Китай тому наглядный пример. Про его экспорт в США общеизвестно; и мировая депрессия аукнется еще неизвестно где хуже. Но плюс к этому, и насчет внутреннего рынка, Пекин не имеет нормальную пенсионную систему; зарплаты низкие; многие сектора экономики в пузырях, и о чем подробнее ниже; а юань не заменит доллар-евро в связи с плохой конвертацией и нестабильностью. Так что стратегическая и сырьевая уязвимость единороссов не исчезнет; а даже усилится.

Но более того, единороссы уязвимы и тактически. Если боевые действия в Донбассе продолжатся неспешным порядком, то и трата сил будет соответствующей. Да, возросшие сырьевые цены пока компенсируют потери. Но и не добавляют ничего! По нулям, так сказать. И стоит ценам упасть, да с уменьшением объемов поставок, большие проблемы тут как тут.

Но это не значит, что надо опускать руки. А это значит, что усидеть на двух стульях уже невозможно. Или единороссам придется зависеть от внешних сил, а уж западных или восточных, без разницы (а то и от всех вместе) - или надо хотя бы эволюционировать в сторону Советского Союза второго поколения. Середины тут нет.

***

Но иной «патриот» попробует возразить в духе импортозамещения. Ка это надоело, общеизвестно. Но, в частности, Спайделл пишет: «Нефтегазовые доходы сейчас основа бюджета, т.к. ненефтегазовые доходы резко провалились с апреля по июнь на 10% по номиналу и более, чем на 27% в реальном выражении.» Какое уж тут импортозамещение.

Или насчет упомянутого востока. «Совокупный нефинансовый долг Китая постепенно настигает американский долг! Перед кризисом 2008 года китайский нефинансовый долг (государство + бизнес + население) составлял 6.1 трлн долл., в США – 33.9 трлн, в Еврозоне – 33.5 трлн, в Японии – 15.4 трлн долл. Спустя 5 лет в середине 2013: Китай нарастил долг в три раза до 18.6 трлн долл., обогнав Японию (18.2 трлн), в США долг вырос до 41 трлн… в Еврозоне долг составлял 34.4 трлн. В конце 2019 расклад был следующим: Китай уже уверенно обогнал Еврозону (34.8 трлн долл.) удвоив нефинансовый долг до 37.3 трлн, в Японии нефинансовый долг составлял 19.6 трлн, а в США 57.1 трлн. К началу 2022… Китай за два года увеличил долги на невероятные 14 трлн долл. до 51.5 трлн! Американский нефинансовый долг составлял 64.6 трлн, в Еврозоне – 38.8 трлн, в Японии – 19.8 трлн.

Почему это важно? Китайская экономика замедляется – падение ВВП во втором квартале 2022 на 2.6% кв/кв и рост всего на 0.4% г/г… Может возникнуть опасный дисбаланс между темпом роста экономики и темпом роста долгов… Внутренние проблемы могут всплыть, как всплыли серьезные проблемы со строительной индустрией, перегруженной долгами и неэффективными проектами. Долги Китая еще один фактор потенциальной нестабильности...»

Ну и, зачем востоку много российских ресурсов, да еще по справедливым ценам?!.. Риторический вопрос. И опять-таки, и насчет тактики не ахти. Демпартия США не бросит Киев на полпути, и перед важнейшими промежуточными выборами. Иначе республиканцы раздуют подобно провалу Афганистана, и захватят Конгресс. Да и претенденты на британское премьерство не снижают градус противостояния. Поэтому Кремлю надо ускоряться до ноября; а иначе запад просто вынужден не упасть лицом в грязь, и отчебучит что-нибудь рисковое. Та же транспортная блокада может дойти до морей, и англосаксы большие мастера в этой сфере; и можно докатиться до польского вторжения в Западную Украину, спонсированного теми же кругами.

Но что еще хуже, значительная часть украинцев продолжает поддерживать Киев, и стремительный бросок на запад не получился. Зеленский с компанией заматерел и обнаглел; и мобилизационные заявления в духе тотальной войны, да с увеличением тяжелого вооружения от НАТО, отнюдь не беспочвенны. И если Киев взвинтит ставки вплоть до широкой и беспощадной войны… придется или останавливаться, или даже отступать с соответствующим позором.

И не мудрено. Украина не Чечня и не Грузия. Это крупное и мировое противостояние; где нужны соответствующие мобилизационно-операционные, социально-экономические и идеологические мероприятия. Это Сталин с большевистским ЦК могли позволить себе такое, потому что и мобилизационная экономика была, и крупное коммунистическое движение вплоть до республиканской Испании, и поддержка народа в целом и общем, и в защиту общенародной собственности. А нынешний Кремль похож на гнилую царскую империю, когда фанаберии много, а реальных возможностей мало.

Даже насчет одной военной стороны уже ясно, и несмотря на весь пиар, что если так медленно воевать, и так мало отодвигать противника от границ, то массированные обстрелы территории РФ гарантированы. Они уже начались. И опасность доставки дальнобойных ракет для украино-натовских РСЗО налицо. Залпы могут достать до Смоленска. Как говорится, картина Репина приплыли.

Короче, автор не собирается ходить кругами, и говорит прямо. Если конфликт удержится в рамках СВО – то Кремль еще управится. Но если все перейдет на уровень выше, - а к этому все идет, - то без современного Советского Союза не обойтись. Вот пусть читатель и решит, к чему все клонится.

***

А раз так, несколько слов о следующем Советском Союзе (или о реальном СССР, но пока не будем вдаваться в тонкости «для своих»).

Нормальный и советский хозрасчетный коллектив, - с выборами руководства предприятия и организации, - может иметь и большие компетенции посредством реальной демократии, и оперировать по линиям диверсификации и вертикальной интеграции вполне надежно. А это приведет к платформенной бизнес-модели, и далее по списку. Но подобные тонкости оставим на потом. Главное, нечего пугать народ супер-пупер менеджментом. Потому что еще надо разобраться, где этот менеджмент настоящий – при капитализме или социализме. Но все же насчет нынешней практики.

Огромная проблема левых сил России – привычка к сверхцентрализации. Вот очередные Ленин-Сталин появятся; надо исполнять их приказы; и победа не за горами. А если не появятся?.. НИКОГДА?!.. По крайней мере, в ближайшие сто лет уж точно?!.. Тогда что, ложиться и помирать?!.. Бред!

Более того, вот вам совершенно другой пример революции, и не менее великой по историческому значению. Среди отцов-основателей североамериканской буржуазной революции не было явных лидеров. Вашингтон был лидером лишь по номиналу; но по сравнению с энергией Адамса, умом Джефферсона и Франклина, расчетом Гамильтона и Мэдисона так себе, солдафон. Короче, оные вместе осилили мощь Британской империи. Но все-таки осилили; и для своего времени это было гигантской демократией.

Более того, Североамериканская революция не имела и явного партийного влияния. Не сказать, что партийных представлений не было вообще (без них невозможно, и знаменитые памфлеты Томаса Пейна тому пример), – но вот Великая Французская революция имела явных жирондистов и якобинцев, - а уже через океан как-то глухо в этом отношении. Но, с другой стороны, вместо этого общины, – местные администрации, или Советы, по-нашему, – приобрели гораздо большое влияние. Почти вся мобилизация шла через них, и идеологическая в том числе.

Это к тому, что автор уже представляет, как адепты чистоты идеологии накинутся на него. А как же работы Ленина о партийном руководстве и тому подобное. Но все дело в акценте! Все дело в исторической специфике. Ну, хорошо, если янки не нравятся, то уж насчет кубинской революции грех сомневаться. Так вот, не падайте со стула, адепты старых приемов – но Коммунистическая партия Кубы возобновилась уже после фактической революции! Еще раз, читайте по слогам – после! Никакой партийной структуры на Кубе не было, когда Кастро с товарищами высадился с «Гранмы».

А раз так, каждому овощу свое время. То одна сторона явления выходит на первый план, то другая. То есть, революция может иметь четкий партийно-централистский характер – но может иметь широкий коммуно-демократический характер, и еще неизвестно, что лучше. Диалектика, однако. Тогда вопрос – а если назревающая российская революция имеет уже не первый, а второй характер, и в силу развития производительных сил?!.. Тогда и действовать надо соответствующе.

К примеру, нечего ждать у моря погоды, и шариться по левым интернет-тусовкам в поисках опять-таки гипотетических Лениных-Сталиных. А не лучше ли заняться реальным делом в своем муниципалитете, и бороться с упорством буйвола и смелостью льва за многочисленные МУПы, и для конкуренции с местными монополистами. Но тогда весь народ скажет огромное спасибо, когда и деньги крутятся в местном обороте, и работа для подрастающих детей, и аренда для кооперативов и индивидуального предпринимательства; более того, можно создать фонд компенсирования инфляции на этой базе, и для окладов местных учителей и силовиков; ну так, и с соответствующей широкой поддержкой! Когда даже местные силовики будут за вас горой.

Более того, но коль единороссовские мэры и депутаты и повязаны с местными монополистами, - а скорее всего, ими и являются через подставных лиц, - то требование многочисленных МУП и приведет к необходимости местной Советской власти; и без которой общественный прогресс невозможен. Выходит, требование советизации будет воспринято не в духе чего-то старого и бюрократического – а наоборот, как крайне необходимое для всех трудящихся.

Еще раз о кардинальной ошибке российских левых, и застрявших в прошлом. Можно биться лбом о стену до бесконечности, желая создать супер-пупер федеральную партию здесь и сейчас. А можно, создавая местные общественные и советские очаги, - и слить их в эту самую партию, и далее в Советский Союз, - ГОРАЗДО БЫСТРЕЕ.

То есть, местечковость «местечковости» рознь. Смотря, где и когда. К примеру, если бы отцы-основатели или Фидель Кастро с кучкой товарищей направились сразу в Бостон или Гавану, то их поубивали бы к чертовой матери, и вся недолга. Но они сделали по-умному, раскрутив сначала региональную и местную общественную активность. Но это и привело к революции, и гораздо быстрее мечтателей «все и сразу». Вот именно, что для каждой исторической ситуации нужны свои методы.

Одним словом, захватив сначала муниципалитет или регион, можно оказаться в Кремле гораздо быстрее, чем биться лбом об «верхи» с самого начала. На то и демократический централизм, что он сначала «демократический» - а уж потом «централизм».

***

В нормальных условиях, и если ставка рефинансирования повышается, то хотя экономический рост и затормаживается, но зато проценты облигаций привлекают инвесторов. Кто постарше, должен помнить историю с кризисом Греции и евротройкой, и когда Афины вылезли с помощью такого механизма. Да, доходило до больших скандалов между «Сиризой» и Меркель с Шойбле; да, были угрозы вплоть до выхода из Евросоюза; но, споря и перекредитовываясь, Греция вылезла из кризиса.

Но в том-то и дело, что единороссовская Россия в уникальной ситуации, и в худшем смысле. Запад принял твердое решение дожать страну, и отключил долг полностью. Даже теряя собственную прибыль, но игра пошла ва-банк. Но если высокая ставка и останавливает экономику, и не дает средства в долг; то цены на сырье с резервами остаются последним ресурсом. Но, во-первых, траты на войну могут даже подняться, если запад и Киев впадут в тотальную фазу, и резервы не бесконечны. Во-вторых, с ценами все подозрительно, и весьма. Если запад и уменьшит объем российских источников, и переориентируется на другие; а восток будет выкручивать руки требованиями скидок; это совсем не гуд. А если и мировой кризис потянет цены вниз, и даже с невыработкой квот ОПЕК+, то нынешняя эйфория закончится.

И смогут ли бюджетные инвестиции мишустинского правительства переломить ситуацию с импортозамещением, это большой вопрос. Если уж двадцать лет путинской системы не дали ничего, то по мановению волшебной палочки все происходит только в сказке.

Итого. Если некий рядовой единоросс уверен, что к осени будет «второй Крым», и в виде входа ВС России в Киев или хотя бы Одессу, или что-то подобное, - то да, импульс популярности, и наподобие четырнадцатого, - может и дотянуть до двадцать четвертого. Но, упс, уже четыре месяца прошло, а союзные силы даже не в Славянске. Война приобретает затяжной, именно тотальный и сверх дорогой характер с заметным иностранным вмешательством, и вплоть до обстрелов российской территории с диверсиями. И что будет дальше, это еще очень большой вопрос.

Ну, хорошо, самые упертые «патриоты» могут надеяться на «второй Крым», и в течение месяца-двух. Но не больше и, если смотреть на вещи трезвым взглядом. И если воз будет и ныне там – то пора строить современный Советский Союз, и который будет в разы мощнее. Да что там, мощнее – это будет спасением народа и страны.

И опять-таки, парадокс еще и в том, что для рядового большинства единороссов – врачи, учителя, ученые, чиновники и силовики среднего калибра и тому подобное – современный Советский Союз не опасен. Наоборот, будет только лучше. Хозрасчетные коллективы обеспечат стабильный оклад; обеспечат достойной работой подросших детей; а с учетом развитых общественных фондов потребления и подавно. Поэтому шевелиться надо уже сейчас. Умным единороссам надо помогать левым силам, и для страховки на будущее. Если революционная ситуация разразится скорее рано, чем поздно: то те единороссы, которые помогали, сохранят свои головы. А то и вольются в назревшие социальные преобразования. А как вы хотели – настоящая политика не хухры-мухры.

И вот в такой и реальной ситуации появляются Соловьевы-Киселевы, и давай качать права про русский патриотизм. Да автор даже и не против, но при одном условии – а что под этим понимать?!.. Лично автор понимает под этим мощь Советского Союза второго поколения, и который нечета дохлому и лживому нынешнему кремлевскому режиму. Если Киселеву-Соловьеву это не нравится, да начхать. Это только их проблемы.