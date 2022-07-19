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Московский листок

Америка даст Украине средства для войнеы в воздухе

Опубликовано 19.07.2022 в разделе комментариев 2

украина европа война киев
Америка даст Украине средства для войнеы в воздухе

Палата представителей США одобрила выделение $100 млн на обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 и F-15.

Если США начнут поставку на Украину истребителей, это будет уже не спецоперация, а репетиция мировой войны.

Украина не производит истребителей, поэтому не может обеспечить основную составляющую современной войны - превосходчства в воздухе.

И хотя речь идет о трехмесячной переподготовке на американские истребители F-16 и F-15, которые имеют свои особенности и заметно отличаются от МиГ-29 и Су-27, которыми управляли украинские пилоты, вопрос стоит очень серьезно.

В принципе, США могут поставить на Украину сколько угодно своих истребителей, даже больше, чем имеет на вооружении Россия. Вопрос чисто технический - переподготовка достаточного числа пилотов, создание инженерной инфраструктуры, аэродромного обеспечения и так далее. Но если эти задачи будут решены, то Украина при ее значительных людских роесурсов сможет воевать сколько угодно долго, наносить авиаудары по территории РФ не только вдоль границ, и главное - обеспечивать поддержку своих войск с воздуха - это война, сопоставимая по масштабам с Корейской.

Но тогда у воюющих сторон (а реально воевали США с союзниками против СССР и Китая) еще не было достаточных запасов ядерного оружия, а сейчас его достаточно.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: Re:редакция рисовала нам картины битв цивилизованных имперцев
Баранов62 написал 19.07.2022 11:06
Нельзя ли ссылочку, где рисовала?
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Re:
Uncle Rimus написал 19.07.2022 10:51
А ведь еще несколько недель назад редакция рисовала нам картины битв цивилизованных имперцев, вооруженных исключительно высокоточным оружием, против туземцев с каменными топорами и дубинами.
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