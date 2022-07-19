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Московский листок

В США обеспокоены смертью иностранного инструктора

Опубликовано 19.07.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
В США обеспокоены смертью иностранного инструктора

В Государственном департаменте США озабочены в связи со смертью попавшего в плен в Донецкой народной республике наемника из Великобритании Пола Ури.

«Мы огорчены и глубоко озабочены в связи со смертью Пола Ури — британского гуманитарного работника, который был захвачен Россией», — написал пресс-секретарь ведомства Нед Прайс в Twitter.

По информации российского МИД, скончавшийся наемник был «отнюдь не гражданским лицом, а профессиональным военным, ранее служившим в Афганистане, Ираке и Ливии, после чего руководил боевыми операциями и обучал военнослужащих ВСУ».

Пол Ури скончался 10 июля от острой коронарной недостаточности, осложнившейся отеком легких и головного мозга. Смерть пленного - это всегда нехорошо, всегда вызывает подозрения о недостаточно гуманном обращении. Мягко говоря... Кто был "на подвале", тот поймет.

Однако кем был покойный - гуманитарным работником или наемником?

Дцумается, ни тем и ни другим - иностранный инструктор может, конечно, считаться гуманитарным работником, но с очень большой натяжкой. Как и наемником - ему, конечно, что-то платят, но формально он не участвует в боевых действиях (хотя практически всегда иностранные инструктора обучают своих подопечных на конкретных примерах применения вооружений и военной техники).

Но почему Госдепартамент США так обеспокоен судьбой британского инструктора?

Не потому ли, что перед смертью он мог выдать какую-то важную информацию, касающуюся военной помощи Запада Украине?

 А.Б.



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