Рогозин оставит в наследство "космический Чернобыль"?

Покидая пост главы "Роскосмоса", Дмитрий Рогозин дал понять, что главным проектом отрасли он считает перспективный топливно-энергетический модуль (ТЭМ) "Зевс", известный как ядерный буксир.

Космическим комплексом "Нуклон", частью которого является "Зевс", занимаются около десяти лет. Часть российского космического менеджмента явно воспринимает "Зевс" как наиболее интересный отечественный проект, под который целесообразно подстроить другие, включая национальную орбитальную станцию.

"Зевс" действительно едва ли не главный на сегодняшний день вызов для российской науки. И наш возможный ответ космическим программам США и Китая, которые уже ушли далеко вперед.

Концепция проекта — это электрические (ионные) двигатели на ядерной энергетической установке. Такие двигатели очень долго разгоняют (гораздо дольше, чем химические ракетные), а потом долго тормозят. Зато им не нужна дозаправка.

Аппарат может без проблем слетать на другую планету и вернуться обратно. К тому же он берет на борт до десяти тонн груза. Для сравнения: масса доставленных на Марс аппаратов до сих пор не превышала двух тонн. Чем дальше планета, тем больше выгода ядерной технологии. Так, до Юпитера "Зевс" долетел бы за полтора года, а, например, американскому "Старшипу" потребовалось бы три.

Применять комплекс собираются по-разному. Среди вариантов — сбор космического мусора, доставка АЭС на Марс, уничтожение вражеских спутников, служба в качестве межпланетного ретранслятора и даже спасение Земли...

Хотя о финансировании проекта не известно ничего: лунная программа финансируется, четыре запуска запланированы — и все. На миссию к Венере деньги еще не выделили. Больше ничего по освоению дальнего космоса нет.

Ну и еще один нюанс: Советский Союз уже запускал в космос аппараты с ядерной установкой. Один из них упал на территорию Канады в 1978-м, вызвав локальное радиоактивное заражение...

А.Б.