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Московский листок

Шпион с пылесосом

Опубликовано 19.07.2022 в разделе комментариев 0

суд закон
Шпион с пылесосом

У нас уже не стесняются информации из сомнительных источников.

Домашняя бытовая техника: пылесос, холодильник, телевизор – может быть использована для наблюдения и прослушивания, заявил РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности.

На прошлой неделе хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") выложила на своем сайте "НемеZида" новые данные сотрудников ГУР (Главное управление разведки) Украины и связанных с ними лиц. Документы касаются 2,5 тысяч человек. Данные россиян, сотрудничающих с украинской военной разведкой, уже переданы компетентным органам.

Вот так - пропылесосил комнату, и стал украинским шпионом...

А потом доказывай в закрытом суде, что информация было собрана, мягко скажем, незаконно.

А.Б.



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