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Московский листок

Министр обороны предлагает испытывать новое оружие на своих солдатах

Опубликовано 20.07.2022 в разделе комментариев 0

украина война всу
Министр обороны предлагает испытывать новое оружие на своих солдатах

Глава Минобороны Украины Алексей Резников предложил западным партнерам тестировать новое оружие на территории страны, выступая по видеосвязи в американском аналитическом центре «Атлантический совет», передает ТАСС. 

«Я думаю, для наших партнеров в Польше, США, Франции, Германии или для наших турецких партнеров это хороший шанс протестировать их вооружение. Поэтому давайте нам инструменты, мы закончим работу, и у вас будет новая информация», — добавил министр.

***

Не знаю, западным партнерам Украины все еще не ясно, с кем они имеют дело?

Украина теряет около 20 тысяч человек в месяц убитыми и ранеными, а для министра обороны они всего лишь экспериментальный материал... Нет, даже не материал, а бесплатное приложение к материалу.

Почему США и другие западные страны никогда не будут испытывать новейшие системы при участии туземцев? Да потому что завтра эти системы окажутся в руках их вероятного противника. Как уже получили и образцы HIMARS, и французской Caesar. В Америке это понимают, в Киеве, понятно, нет.

Поэтому и украинских пилотов будут переучивать на самолеты четвертого поколения F-15 и F-16, не пятого - F-22 или F-35. А проблемы индейцев шерифа вообще не волнуют.

А.Б.



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