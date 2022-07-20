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Московский листок

Сирия решила разорвать дипотношения с Украиной

Опубликовано 20.07.2022 в разделе комментариев 0

сирия мид
Сирия решила разорвать дипотношения с Украиной

Сирия прекратила дипотношения с Украиной, сообщило агентство SANA со ссылкой на источник в сирийском МИД.

"Сирия решила разорвать дипломатические отношения с Украиной, исходя из принципа взаимности, в ответ на решение Киева", — процитировало агентство своего собеседника во внешнеполитическом ведомстве.

В Дамаске считает, что Киев фактически разорвал отношения еще в 2018 году, когда отказался продлить визы сирийских дипломатов.

"Вследствие этого шага дипломаты не смогли выполнять свою работу, и деятельность посольства была приостановлена из-за враждебной позиции украинских властей и их слепого повиновения политике Запада и США по отношению к Сирии", — заявил источник.

Дамаск 29 июня признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. На следующий день МИД Украины заявил о разрыве дипотношений с Сирией.

 



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