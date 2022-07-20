Украинские войска выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне

Насчитали около восьми попаданий по Антоновскому мосту, часть ПВО перехватила.

Движение по мосту пока есть, но для большегрузного транспорта он, вероятно, будет перекрываться.

Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов.

Вот интересно, зачем?

Чтобы хоть как-то подгадить "оккупанту"? Выколю себе глаз, нехай у тещи зять будет кривой?

И к вопросу об обстрелах Керченского моста "Химарсами", о которых грезят украинские полководцы.

Старый мост местного значения получил некоторые повреждения, которые даже не остановили движение по нему.

А что махина Керченского моста? Да ничего, просто хулиганство, довольно мелкое…

А.Б.