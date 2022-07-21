Наш мир гибнет и его нужно спасать, а не делить

В Европе адская жара, горят леса, гибнут люди. Очередной раз побиты все рекорды. В Англии впервые зарегистрирована температура больше 40 градусов. Проблемы по всему миру. Климат меняется стремительно, ставя под вопрос саму возможность жизни людей, возможность производственной деятельности на отдельных территория. Катастрофа в общем уже случилась.

Чтобы не погибнуть человечеству нужно объединяться, отказываться от рынка и капитализма и переходить к разумному плановому производству в масштабах планеты.

Необходим единый баланс продовольствия для всей планеты и расчет наиболее удобных мест, где необходимые продукты могу быть выращены и изготовлены с наименьшими затратами.

Понятно, что такой подход не совместим с примитивным рынком. Производство, распределение и потребление перестают быть частной проблемой отдельных стран и отдельных производителей, а становятся единой общей задачей. Словом, вызовы перед человечеством грандиозные. Цивилизация под большой угрозой. Тревогу бьет не только экология, но и экономика, которая отказывается работать на рыночных капиталистических началах, требуя устранения частного собственника и перехода к плановому разумному регулированию в глобальном масштабе.

И вот в этой критической ситуации в большинстве стран мира у власти находятся дебилы с сознанием из 19 века, которые говорят о сферах влияния, планируют опять делить и перекраивать мир, не желая замечать, как этот мир гибнет. Россия, конечно, с точки зрения алчных дебилов у власти вне конкуренции.