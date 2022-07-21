Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Наш мир гибнет и его нужно спасать, а не делить

Опубликовано 21.07.2022 автором Дмитрий Якушев в разделе комментариев 1

экономика деньги
Наш мир гибнет и его нужно спасать, а не делить

В Европе адская жара, горят леса, гибнут люди. Очередной раз побиты все рекорды. В Англии впервые зарегистрирована температура больше 40 градусов. Проблемы по всему миру. Климат меняется стремительно, ставя под вопрос саму возможность жизни людей, возможность производственной деятельности на отдельных территория. Катастрофа в общем уже случилась. 

Чтобы не погибнуть человечеству нужно объединяться, отказываться от рынка и капитализма и переходить к разумному плановому производству в масштабах планеты.

Необходим единый баланс продовольствия для всей планеты и расчет наиболее удобных мест, где необходимые продукты могу быть выращены и изготовлены с наименьшими затратами.

Понятно, что такой подход не совместим с примитивным рынком. Производство, распределение и потребление перестают быть частной проблемой отдельных стран и отдельных производителей, а становятся единой общей задачей. Словом, вызовы перед человечеством грандиозные. Цивилизация под большой угрозой. Тревогу бьет не только экология, но и экономика, которая отказывается работать на рыночных капиталистических началах, требуя устранения частного собственника и перехода к плановому разумному регулированию в глобальном масштабе. 

И вот в этой критической ситуации в большинстве стран мира у власти находятся дебилы с сознанием из 19 века, которые говорят о сферах влияния, планируют опять делить и перекраивать мир, не желая замечать, как этот мир гибнет. Россия, конечно, с точки зрения алчных дебилов у власти вне конкуренции.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Это называется коммунизмом
Serg0 написал 21.07.2022 00:33
Разумеется, все так и должно быть, если человечество хочет сохраниться. Плановое производство, интегрированное в ЕДИНЫЙ народнохозяйственный комплекс, в одну огромную многоотраслевую корпорацию, сначала, размером со страну, а потом и охватывающая весь земной шар. Так следует не только из марксистской теории, но и прямо вытекает из исторического опыта человечества, многократно доказавшего, что СОЛИДАРНОСТЬ людей экономически ВЫГОДНЕЕ их взаимной вражды и конкуренции. Именно благодаря солидарности, согласованности, планированию, координации действий людей ко всеобщей пользе человек как биологический вид и выделился из дикой животной природы. Кто рискнет это оспаривать?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы политику президента Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
ВС РФ начали выполнять боевые задачи в Курской области
ВС РФ начали выполнять боевые задачи в Курской обл...
18.07.2022
В Кремле заявили, что четких временных рамок для спецоперации нет
В Кремле заявили, что четких временных рамок для с...
18.07.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Украина бомбит собственную атомную электростанцию (0)
Наш мир гибнет и его нужно спасать, а не делить (1)
Украинские войска выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне (6)
Сирия решила разорвать дипотношения с Украиной (1)
Еще раз о русском патриотизме (12)
Министр обороны предлагает испытывать новое оружие на своих солдатах (16)
Шпион с пылесосом (4)
Рогозин оставит в наследство "космический Чернобыль"? (4)
В США обеспокоены смертью иностранного инструктора (1)
Америка даст Украине средства для войны в воздухе (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: К вопросу о целях и задачах СВО
Дарья Митина Дарья Митина: Стильная какая фотка вчерашняя
Дарья Митина Дарья Митина: Нид хелп
Михаил Делягин Михаил Делягин: Золотой удар России обвалит всю финансовую систему враждебного Запада
Михаил Делягин Михаил Делягин: Грядут перемены: в сентябре будет весело
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss