Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Украина бомбит собственную атомную электростанцию

Опубликовано 21.07.2022 в разделе комментариев 0

украина аэс
Украина бомбит собственную атомную электростанцию

Украинские беспилотники ударили по Запорожской АЭС, заявила пресс-служба администрации Энергодара. По информации администрации, украинские войска использовали несколько дронов-камикадзе. Всего они совершили четыре атаки, последняя произошла в 16:01 мск.

БПЛА были снаряжены боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте. К счастью, реакторная часть АЭС не пострадала.

Ранее ВСУ уже пытались нанести ущерб АЭС. Двенадцатого июля украинские БПЛА сбросили несколько мин калибра 120 миллиметров на здание, расположенное рядом со станцией. Помимо этого, попытку атаковать электростанцию при помощи беспилотников зафиксировали в понедельник, тогда были ранены 11 сотрудников, четверо из них в тяжелом состоянии.

***

Считается, что это делается для запугивания сотрудников. Что, они должны испугаться и в панике бросить ядерный объект? А дальше?

В случае успеха, то есть серьезного повреждения реакторов, ядерного взрыва, конечно, не произойдет, но большая территория, на многие десятки километров, будет подвергнута радиоактивному заражению. Причем надолго. Массы людей в центральной и южной Украине получат серьезные радиационные поражения - в том числе и в Запорожье, мегаполисе, находящемся вблизи АЭС. Ну а в целом зона поражения может накрыть всю Европу.

Собственно, сценарий один в один как на японской АЭС Фукусима.

Видимо, после этого Украину немедленно примут в ЕС.

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы политику президента Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
ВС РФ начали выполнять боевые задачи в Курской области
ВС РФ начали выполнять боевые задачи в Курской обл...
18.07.2022
В Кремле заявили, что четких временных рамок для спецоперации нет
В Кремле заявили, что четких временных рамок для с...
18.07.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Украина бомбит собственную атомную электростанцию (0)
Наш мир гибнет и его нужно спасать, а не делить (1)
Украинские войска выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне (6)
Сирия решила разорвать дипотношения с Украиной (1)
Еще раз о русском патриотизме (12)
Министр обороны предлагает испытывать новое оружие на своих солдатах (16)
Шпион с пылесосом (4)
Рогозин оставит в наследство "космический Чернобыль"? (4)
В США обеспокоены смертью иностранного инструктора (1)
Америка даст Украине средства для войны в воздухе (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: К вопросу о целях и задачах СВО
Дарья Митина Дарья Митина: Стильная какая фотка вчерашняя
Дарья Митина Дарья Митина: Нид хелп
Михаил Делягин Михаил Делягин: Золотой удар России обвалит всю финансовую систему враждебного Запада
Михаил Делягин Михаил Делягин: Грядут перемены: в сентябре будет весело
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss