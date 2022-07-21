Украина бомбит собственную атомную электростанцию

Украинские беспилотники ударили по Запорожской АЭС, заявила пресс-служба администрации Энергодара. По информации администрации, украинские войска использовали несколько дронов-камикадзе. Всего они совершили четыре атаки, последняя произошла в 16:01 мск.

БПЛА были снаряжены боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте. К счастью, реакторная часть АЭС не пострадала.

Ранее ВСУ уже пытались нанести ущерб АЭС. Двенадцатого июля украинские БПЛА сбросили несколько мин калибра 120 миллиметров на здание, расположенное рядом со станцией. Помимо этого, попытку атаковать электростанцию при помощи беспилотников зафиксировали в понедельник, тогда были ранены 11 сотрудников, четверо из них в тяжелом состоянии.

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Считается, что это делается для запугивания сотрудников. Что, они должны испугаться и в панике бросить ядерный объект? А дальше?

В случае успеха, то есть серьезного повреждения реакторов, ядерного взрыва, конечно, не произойдет, но большая территория, на многие десятки километров, будет подвергнута радиоактивному заражению. Причем надолго. Массы людей в центральной и южной Украине получат серьезные радиационные поражения - в том числе и в Запорожье, мегаполисе, находящемся вблизи АЭС. Ну а в целом зона поражения может накрыть всю Европу.

Собственно, сценарий один в один как на японской АЭС Фукусима.

Видимо, после этого Украину немедленно примут в ЕС.

А.Б.