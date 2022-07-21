Путин объявил новый миропорядок

Модель полного доминирования "золотого миллиарда" несправедлива и основана на иллюзии исключительности, а также "делит народы на первый и второй сорт, а потому является расистской и неоколониальной по сути своей, а лежащая в ее основе глобалистская, якобы либеральная, идеология все больше приобретает черты тоталитаризма, сдерживая творческий поиск, свободное историческое созидание", сказал Путин на форуме АСИ.

"Золотой миллиард" неслучайно стал "золотым" и "добился очень многого". "В значительной степени он занял свои позиции за счет грабежа других народов - и в Азии, и в Африке", продолжил Путин.

Также глава государства выразил уверенность, что иван-чай намного полезнее "какой-нибудь Coca-Cola, где одна химия".

В общем, выступил прямо как какой-нибудь европейский левак на антиглобалистском форуме лет 20 назад.

Да я с ним согласен! Я сам писал и говорил тоже самое много раз и много лет подряд, а что толку?

Вот и сейчас Путин что, борется с глобализмом "золотого миллиарда" или пытается выстроить свой "центр силы", поскольку в G7, как известно, не взяли? То есть сначала взяли, а потом турнули, что еще обидней.

Опять же, вдохновляет ли выстроенный Путиным порядок внутри страны окружающие народы следовать этому примеру?

Да, все понимают, что правила "золотого миллиарда" хороши только для самого этого миллиарда, но почему-то стремятся именно туда, а не пить иван-чай вместе с Путиным. Хоть он и полезней в значительной степени, чем кола. Так у нас и пиво полезней, чем какой Хейнекен – в нем воды больше, а пива меньше…

И страны третьего мира смотрят на путинскую Россию с надеждой вовсе не потому, что хотят повторить – просто Путин сейчас вошел в клинч с Западом, что несколько ослабляет коллективный Запад и дает некоторые возможности странам третьего мира. Но чтоб концептуально и особенно делом поддержать Россию – такого и близко нет. Пьют колу, сукины дети, а не иван-чай, просто хотят подешевле…

А.Б.