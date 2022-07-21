Минюст США просит Конгресс передать изъятое в результате санкций против РФ имущество в пользу беженцев с Украины

Просит давно, ничего нового – новая лишь аргументация и сам подход.

Первый заместитель министра юстиции - генерального прокурора США Лиза Монако, выступая на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института в Колорадо, заявила:

"Мы говорим об этом и просим у Конгресса разрешение на передачу им средств, вырученных от незаконно приобретенного имущества".

То есть санкционное имущество ставится на одну доску с незаконно приобретенным.

Минюст США также рассчитывает получить у Конгресса разрешение преследовать сети по обходу санкций против России как преступные организации.

"И поэтому одна из вещей, о которых мы просим Конгресс - это возможность использовать закон для борьбы с организованной преступностью", - отметила Монако. По ее словам, Минюст США намерен "иметь возможность преследовать олигархов и тех, кто участвует в обходе санкций, как преступные организации, коими они являются".

Мне как коммунисту это понятно – имущество олигархов, причем всех, а не только российских, преступно по своему происхождению. Но Лиза Монако навряд ли коммунистка, скорее наоборот, как и всякий правоверный американский чиновник.

То есть американские преступники будут считать имущество своих российских подельников – преступным. Почему? Потому что оно российское по происхождению.

Вот как тут относиться к этому? Особенно в свете того, что имущество это намерены "возвращать" не обворованным, то есть российским гражданам, а гражданам другой страны, которых обворовывали другие, украинские олигархи, к которым в Америке претензий не имеют…

Тем более, что возврат беженцам – это просто уловка, беженцы получат крохи, а все будет прихвачено местным олигархатом и чиновничеством.

А.Б.