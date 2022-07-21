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Московский листок

У Байдена был рак кожи?

Опубликовано 21.07.2022 в разделе комментариев 0

сша госдепартамент
У Байдена был рак кожи?

Президент США Джо Байден в среду говорил о немеланомных опухолях кожи, которые ему ранее удалили, когда рассказывал про свое "заболевание раком". Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс на своей странице в Twitter.

Выступая в штате Массачусетс с речью, посвященной борьбе с последствиями климатического кризиса, Байден рассказал о том, "как болел раком" из-за ситуации с загрязнением окружающей среды в штате Делавэр, где он провел свое детство.

"Когда мы переехали в Делавэр, я жил в многоквартирном доме, а чуть дальше по дороге была небольшая школа, в которую я ходил. <...> Моя мама отвозила нас, чтобы мы не ходили пешком. И знаете, что происходило в первые заморозки? Приходилось включать стеклоочистители, чтобы буквально смывать нефтяные пятна со стекла [автомобиля]. Вот почему у меня и многих других людей, с которыми я вырос, - рак. И вот почему в течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране", - сказал президент.

Редактор газеты The Washington Post Гленн Кесслер указал на опубликованный ранее медицинский отчет Байдена. Он напомнил, что еще до того, как демократ стал президентом, ему удалили немеланомные опухоли кожи. В документе при этом не говорится, что у хозяина Белого дома обнаружены онкологические заболевания.

Тут есть, конечно, лукавство. Немеланомные опухоли кожи – это в том числе и рак кожи, который нужно удалять, впрочем, это онкологическое заболевание при своевременном лечении имеет хороший прогноз, в отличие от меланомы. Но это онкологическое заболевание.

Будет ли официальное медицинское заключение или нет – да не очень важно. Если у Байдена и есть какое-то заболевание, которое мешает ему исполнять обязанности, то оно скорее психиатрического толка. Но это ни его, ни избирателей нисколько не беспокоит.

 А.Б.



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