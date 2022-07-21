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Московский листок

Россия торгует нефтью в убыток

Опубликовано 21.07.2022 в разделе комментариев 0

нефть доллар
Россия торгует нефтью в убыток

Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе колеблется около 80 долларов за баррель, скидки на нее с начала июля держатся на уровне 32—35 долларов за баррель, сообщил источник РИА Новости.

По прогнозу Минэкономразвития, средняя цена нефти марки Urals в 2022 году составит 80,1 доллара за баррель с дальнейшим снижением до 61,2 доллара в 2025 году. Что касается скидок, то вице-премьер Александр Новак в июне утверждал, что это временное явление, и цена будет выше, когда логистические цепочки перестроятся.

Но что-то не повысилась…

Извините, но кто дал им право торговать народным достоянием со скидками ниже себестоимости? Нефть у нас по конституции, как и прочее содержимое недр, принадлежит всему народу, а не кучке вороватых олигархов. И не столько вороватых чиновников.

Кончайте распродавать Россию как в последний раз. Тем более, что уворованное здесь все равно теперь отбирают там.

Так не продавайте нефть за границу вообще! Законсервируйте до лучших времен, продавайте с дисконтом на внутреннем рынке!

У вас же теперь рубль укрепился, так продавайте за рубли внутри России, чего вы на запад гоните за обесценивающиеся доллары?

Что-то на фоне укрепления рубля не вижу я подешевения бензина, стоит столько, будто либо доллар по-прежнему по 100 рублей, либо нефть на внешнем рынке по 150 долларов…

 А.Б.



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