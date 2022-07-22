Сквозь чертополох многолетний. Пикеты солидарности с работниками "Дикси"

20 июля 2022 года в рамках федеральной солидарности с рабочими «Дикси» прошли одиночные пикеты. Московские коммунисты (РКРП, ОКП, Рабочий Компас, Трудовая Россия, АКМ-ТР) и представители евразийского бюро Всемирной Федерации Профсоюзов также поддержали профсоюз «Защита рабочих», ставшим флагманом в профсоюзной борьбе всей сети.

- Нет репрессиям в «Дикси»!

- Мы не обои! Мы не рабы!

- На страже прав работников «Дикси»!

Руководство «Дикси» судится в разных городах страны, пытаясь воплотить свою коммерческую фантазию о превращении работников(по уровню прав) в рулоны обоев. Именно эти слова довелось услышать ленинградским работницам из отдела предотвращения потерь после их массового увольнения работодателем: «Хозяин квартиры не должен пояснять зелёным обоям, почему их меняют на жёлтые».

Работодатель сказал, суды подтверждают. Так, Подольский городской суд уже отказал Ирине Афанасьевой (отдел предотвращения потерь) в удовлетворении иска о незаконном увольнении). Другие уволенные работницы (из того же отдела) пока ожидают судебных решений. На их места набрали теперь мужчин, мужчин якобы прошедших армию (работодатель заявил, что в отделе предотвращения потерь нужны только такие люди), но «Дикси» до сих пор не может предоставить полный набор документов в суд. Дело в том, что во многих случаях в армии вновь набранные не служили и по документам это видно.

Впрочем, это один из недавних случаев, характеризующих отношение руководства к своим работникам. Но случай типичный. В правовом поле «Дикси» давно уже растёт чертополох многолетний, через который работникам крайне затруднительно получить доступ к своим трудовым правам. Переработки (часто неоплачиваемые), бесплатное совмещение чужих обязанностей, перегруз машин, конвойная дисциплина — и всё под звонким девизом — «Не нравится — можешь увольняться!»

Не удивительно, что в ленинградском РЦ Шушары АО «Дикси Юг» была создана первичная профсоюзная организация «Защита рабочих» (входит в СПР — Союз профсоюзов России). Было организовано обращение профсоюза к работодателю по поводу происходящего безобразия.

15 марта 2021 года (вскоре после подачи обращения) лидер профсоюза Рауф Вердиев был уволен «за нарушение техники безопасности». Союзу профсоюзов России и «Защите» удалось добиться восстановления Рауфа Вердиева на работе, но в «Дикси», видимо, решили расправиться с ним во что бы то ни стало. И вот Рауф Вердиев был уволен снова, теперь за якобы прогул. Процесс длился 8 месяцев. Представители «Дикси» затягивали его в рамках любимой тактики — забывали к суду о предоставлении разных документов. А потом неожиданно нужда в затягивании процесса пропала. Суд вынес решение в пользу «Дикси».

Естественно, данное решение будет обжаловано в суде следующей инстанции. Вопреки Трудовому законодательству, вопреки Конституции РФ «хозяева» «Дикси» считают, что могут строить новую трудовую реальность - уничтожить по своей прихоти профсоюз, обратить работников в бессловесных рабов, выращивая на их трудовых правах всё новые и новые заросли беспролазного чертополоха.