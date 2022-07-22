Трагедия граждан России и Украины

Интересы уголовников

Итак, на Украине было две «капли мёда», вызвавшие войну, и вторая капля - и даже целая «ложка мёда» – это интересы уголовников Украины. Что представляла (и представляет) из себя Украина в этом плане, можете узнать из старательно замалчиваемых откровений американско-еврейского мафиози, уголовника Л. Ройтмана, в своё время по заказу властей Украины убившему на Украине более 20 человек. Интересно, что когда он получил заказ организовать убийство депутата Рабиновича (а тот ездил на бронированной машине), то этому Ройтману ФСБ России прислало гранатомёт и инструктора по пользованию гранатомётом (но исполнитель отказался убивать и сообщил об убийстве самому Рабиновичу). Это к вопросу о русско-украинском единстве под управлением евреев. Оно есть, но только это единство не народов, а определённых лиц. Для освежения памяти предлагаю вам свои статьи о власти уголовников http://www.ymuhin.ru/node/1229 и http://ymuhin.info/node/1979.

Так вот, президент Янукович был ставленником и покровителем одного уголовного клана на Украине, посему лишавший его власти майдан автоматически лишал власти и стоявших за Януковичем бандитов. Поэтому на Украине и в России активный народ поднял на сопротивление фашистской хунте «майдаунов» не только законы о языках, но и уголовники, с помощью этого народа защищавшие в регионах свою власть от конкурентов.

И защищали они свою власть от конкурентов очень жестоко. Скажем, в самом начале образования ДНР там определяющую роль имела организация «Оплот», имевшая в своём ядре несколько сот боевиков харьковского губернатора Кернеса (впоследствии умершего от раны, нанесённой снайперским выстрелом наёмного убийцы).

И именно «Оплот» разгонял советы народных депутатов на Донбассе и захватывал здания органов власти в Донецке (а попутно и собственность кое-каких олигархов). Руководил «Оплотом» Е. Жилин, в Донецке в «Оплот» вошёл и будущий премьер-министр ДНР А. Захарченко. И если Захарченко в 2018 году в Донецке убили очень сложным взрывным устройством, то Жилина уже в 2016 году, не заморачиваясь, пристрелили обычным для уголовников способом в ресторане под Москвой. Списали оба убийства на разведку Украины, а с учётом того, как эта разведка и ФСБ связаны с уголовниками, то вот с этой версией и спорить не приходится.

Поэтому не только, а, может, и не столько русскоязычные граждане выделяли из Украины ДНР и ЛНР, но и уголовники в ДНР и ЛНР, «самоопределялись» и этим самоопределением защищали свои сферы влияния – оформляли свою верховную власть – свой суверенитет. Не суверенитет народа, как того требует демократия, а суверенитет уголовников.

И раз уж мы дошли до выделения этих областей в «суверенные» государства, то давайте обсудим право народов на самоопределение. Что это за право такое?

О самоопределении

В Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах и Международном пакте о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года этому праву даётся такое определение: «Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают своё экономическое, социальное и культурное развитие…».

Смотрите, в этом определении не сказано, что право на самоопределение имеют все «нации», тут имеются в виду «народы», без различия их национальности или языка. В английском тексте это понятие даётся, как «all peoples», - дословно «все люди».

И что же получается? У нас в России, после ликвидации в 2001 году в МВД Региональных управлений по борьбе с организованной преступностью (РУБОП), эта преступность – все эти «тамбовские» и «солнцевские» с «уралмашевскими» - срослась с «правоохранителями» и чувствует себя прекрасно. И если, скажем, в том же Тамбове эти «патриоты» проведут референдум и организуют Тамбовскую народную республику, то в Кремле и Думе её признают, как признали ДНР и ЛНР?? А ведь обязаны! Сказали «а», надо говорить и «б»!

Понятное дело, что не признают. Найдутся юристы, которые вспомнят, что сепаратизм в России жестоко преследуется статьями 280.1 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации» (до 5 лет лишения свободы) и 280.2 УК РФ «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации» (до 10 лет лишения свободы).

Между прочим, если бы Дума и Кремль не заполнялись баранами, то они бы вспомнили, что Россия обязалась бороться с сепаратизмом, как с общемировым преступлением, и на международном уровне. Россия подписала, ею же и созданную Шанхайскую конвенция 2001 года, в которой определено, что сепаратизм — это: «…какое-либо деяние, направленное на нарушение территориальной целостности государства, в том числе на отделение от него части его территории, или дезинтеграцию государства, совершаемое насильственным путем, а равно планирование и подготовка такого деяния, пособничество к его совершению, подстрекательство к нему, преследуемые в уголовном порядке в соответствии с национальным законодательством Сторон».

А отсюда следует, что эти высокоуважаемые власти ДНР и ЛНР, которых в Москве в Кремле и Думе чуть ли не в зад целуют, вздумай они сделать что-то подобное в России, были бы уголовными преступниками. Посему логично, что на Украине они таковыми и являются, и Шанхайская конвенция требует и от Кремля считать их преступниками. За язык Кремль в 2001 году никто не тянул, вертеть задом перед Китаем было не обязательно, соответственно, сепаратисты по законам Украины и для Кремля преступники.

Впрочем, с талибами Кремль целуется, почему Думе же с лицами, являющимися уголовными преступниками, договор о взаимопомощи не ратифицировать?

Подмена понятий

Что происходит? Почему властвует такой, пусть и неочевидный, идиотизм как в умах простых граждан, так и в умах «политической элиты»?

Думаю, что и в данном случае дело в глобальной (общемировой) манипуляции сознанием – в подмене понятий того, что на самом деле происходит. И эти манипуляции следуют одна за другой - ещё даже и не завершилось представление обычной простуды ужасной смертельной болезнью, а тут и европейская война! Смотрите, в случае с этой войной злонамеренно и упорно считается, что это законная, с одной стороны, и не законная, с другой стороны, реализация прав народа на самоопределение. А на самом деле?

А на самом деле получается, что народы всех государств типа имеют право дробить эти государства на части, как только фашисты правительства начнут издеваться над гражданами, или когда каким-то бандитам захочется безнаказанно грабить народ в каком-то районе данной страны под видом правительства этого района.

На самом деле логика кричит, что реализация прав на самоопределение может быть только в случае разделения разных национальностей, и в этом случае между ними может возникнуть вооружённый конфликт, который будет называться межэтническим и борьбой за право этой нации на самоопрделение. Но если конфликт возник в одном народе, среди одних и тех же граждан, то это не право народов на самоопределение – это гражданская война.

Составители словарей дали понятию «гражданская война» следующее определение: «Гражданская война — наиболее острая форма разрешения накопившихся социальных противоречий внутри государства, которая проявляется в виде крупномасштабного вооружённого противостояния между организованными группами».

И то, что мы видим на Украине – это конфликт между двумя группами одних и тех же граждан. А то, что видимой причиной конфликта является социальное противоречие в виде желания наиболее слабоумных граждан иметь государственным языком только наречие крестьян, - не делает этих слабоумных конфликтующей Стороной, поскольку Стороной конфликта являются не они, а исполняющее их желание правительство в Киеве, – в данном случае фашистская хунта, захватившая власть в Киеве в 2014 году. И подчинившиеся ей граждане.

Между прочим, западные составители словарей считают иностранное вмешательство в гражданскую войну обычным делом: «Большинство современных гражданских войн связаны с вмешательством внешних сил. Патрик М. Риган в книге «Гражданские войны и иностранные державы» (2000) пишет, что около двух третей из 138 внутригосударственных конфликтов между концом Второй мировой войны и 2000 годом сопровождались международным вмешательством, причем Соединенные Штаты вмешались в 35 из этих конфликтов». Надо бы добавить, что США и вызвали эти конфликты, и хорошим примером является гражданская война на Украине, в которой США пока вроде явно не участвуют, но для которой США до 2014 года затратили 5 миллиардов долларов, пошедшие на подготовку пропагандистов и боевиков фашистской хунты в Киеве. Это, с одной стороны.

С другой стороны, США заставили своих холуев в Москве (хотя тех, по своему слабоумию и заставлять не требуются – и так послушаются) разделить граждан Украины, участвующих в конфликте, на русских и каких-то нацистов, превратив гражданскую войну из конфликта, имеющего вполне решаемый выход в рамках Украины, в межнациональный конфликт, требующий обязательно разделения Украины. То есть сам бы Киев конфликт не разжёг, если бы ему в этом не помогала Москва.

Ну, вот что стоило фашистам Киева в 2014 году, при виде обострения на Донбассе и в Крыму, поставить вопрос о государственных языках на разрешение всем гражданам Украины? Поставить вопрос, сколько государственных языков они хотят иметь – один или два? И если бы над Украиной властвовала не фашистская хунта, а хотя бы мало-мальски демократическое правительство, то проблема с языками могла бы разрешиться без единого выстрела.

Но неких кукловодов и киевских, и московских фашистов такое разрешение конфликта не устраивало – им нужна была война! И фашистская сволочь в Москве и Киеве войну организовала.

Но, уверен, война бы не возникла даже при Киевской хунте, если бы власти и СМИ не убеждали народы, что это война межнациональная. Если бы говорили то, что есть на самом деле, - что это гражданская война Киевской хунты с сепаратистами ДНР и ЛНР, в которую на стороне ДНР и ЛНР вмешались фашисты Кремля.

Я знаю, что 85%, прочитавших написанное выше, и не способных воспринимать аргументы, тупо заявит, что нет разницы, как называть эту войну, поскольку в идущей войне идёт речь о защите русских от нацистов.

И им не объяснишь, что только идиот может считать защитой русских войну между велико- и малороссами.

Дорвавшиеся с помощью неких «демократических» процедур до власти во всех странах мира мерзавцы игнорируют сам смысл демократии – то, что главным в стране является народ. Да, народ тупой и с каждым годом тупеет всё сильнее, да, народ трус, но если у вас демократия, то народ главный. Причём никак не скажешь, что тупость и трусость народа принесут стране больше неприятностей от народных решений, нежели прогрессирующая тупость безответственной элиты всех стран принесут горе этим народам. Не народ начал аферу COVID-19, чтобы дать нажиться фармацевтической мафии. Не народ России напал на Украину. Напомню, народ-то хоть какие-то представления об ответственности имеет, а элита – вообще никаких!

И разрешить эту трагедию всех народов мира может только закон об ответственности власти, принятие которого в России является целью ИГПР «ЗОВ» (или как сейчас пишут – ZOV https://avatars.mds.yandex.net/get-images-cbir/1339477/NB5gp1lLabxfqYErogAXOg2253/ocr. Шутка).

Все остальные варианты разрешения противоречия, возникшего между гражданами и властями, – это разговор ни о чём.