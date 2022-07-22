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Московский листок

Седьмой пакет санкций - без впечатлений

Опубликовано 22.07.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Седьмой пакет санкций - без впечатлений

Европейский союз опубликовал седьмой пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине.

Какие-то перпсональные санкции в отношении людей, которые сильно ни при чем, например, актеров Машкова и Безрукова, уполномоченной по правам ребенка или кемеровского губернатора.

Кроме того, Евросоюз с 22 июля вводит запрет на покупку, импорт или передачу российского золота и ювелирных украшений. Что само по себе дурость, поскольку никакого "российского золота", равно британского или китайского, не сущестует. Золото - это универсальная мера стоимости, по сути, единственные настоящие деньги. Как можно запретить наличные деньги?

На этом, собственно, ограничения закончились - все, что можно ограничить, уже обрезали раньше. Более того, Евросоюз решил смягчить ряд финансовых ограничений против российского экспорта нефти и продовольствия и отменил некоторые запреты на поставку в Россию отдельных товаров и услуг для авиации.

В общем, с санкциями и правда все получилось не очень... Хотя и неприятно, но терпимо. Я как обыватель рассуждаю. 

Санкциями путинский режим не то что снести, даже раскачать не получится. И даже наоборот - получится только укрепить. Хотя не уверен, что на Западе хотят снести режим - он их вполне устраивает, и на Украину им насрать. Им бы "опустить" несного кремлевских, заставить торговать ресурсами по дешевке и молчать в тряпочку. Думаю, как только долбазарятся до взамно приемлемых условий, сразу и "дадут заднюю"...

А.Б.



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