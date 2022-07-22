"Чайлдфри" тоже запретят. А монахов?..

Как выясняется, новый законопроект о «защите традиционных семейных ценностей» метит не только в новых Тех-Кого-Нельзя-Называть (сиречь геев, постепенно отучаемся использовать это крамольное словечко, чтобы не влететь под штрафы и нечто худшее), но и в «чайлдфри» (это слово тоже придётся, вероятно, забыть).

В «пояснительной записке» к законопроекту прямо говорится:

«В России на законодательном уровне не допускается пропаганда суицида, наркотиков, экстремизма, преступного поведения, как негативных и общественно опасных явлений. Вместе с тем, формально до настоящего времени, отсутствует запрет на пропаганду отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений, в том числе с использованием кинопроката. Отрицание семьи, как общественной ценности, пропаганда так называемого образа жизни «чайлдфри» (без детей) и популяризация нетрадиционных сексуальных отношений имеют не меньшую степень опасности для развития российского общества».

Вот так-то! Конечно, ни малейшего сочувствия к идеологии т.н. «чайлдфри» у автора этих строк нет. Но и ничего нового, «нетрадиционного» в ней нет, ещё В.И. Ленин осуждал подобные идеи, когда писал: «мы безусловные враги неомальтузианства, этого течения для мещанской парочки, заскорузлой и себялюбивой, которая бормочет испуганно: самим бы, дай бог, продержаться как-нибудь, а детей уж лучше ненадобно». Но запрещать?.. В СССР, по счастью, такого идейного течения не было, но ведь в СССР не могло быть и откровений власть имущих вроде известного заявления Ольги Глацких: «Молодые люди считают, что государство им всё должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство не просило их вас рожать».

А сильно ли это отличается от слов Нашего Всего, сказавшего: «Если мы от патернализма будем потихонечку отруливать, а каждый человек поймёт, что его судьба прежде всего в его собственных руках, это будет очень правильным направлением в работе с молодыми людьми». Ну, попробуйте найти здесь смысловое отличие его слов от высказываний г-жи Глацких.

Одно порождает другое, циничные откровения такого рода неизбежно порождают и встречную идеологию «чайлдфри». Если бы по какому-то странному недоразумению такое течение мысли и поведения родилось бы в СССР, с ним бы, безусловно, спорили, переубеждали, высмеивали, идейно боролись, как боролись, скажем, с хиппи, стилягами, панками... но запрещать путём драконовских штрафов и иных уголовно-административных мер? Такое, подозреваю, и в голову бы никому не пришло: ведь не сажали же всех перечисленных представителей молодёжных субкультур! Слишком узкие штаны или чересчур пёстрый галстук, бездетность или многодетность — ну нельзя за такое сажать или запрещать законом, нельзя в этой сфере действовать, как слон в посудной лавке, тупыми запретами и конскими штрафами, как-то это в аццком тоталитарном СССР понимали, а сейчас — видимо, напрочь разучились понимать.

Выходит, в этом отношении ужасный деспотический СССР оказывается свободнее «свободной» буржуйской России. Ну, хорошо, допустим, запретили. А как быть с монашеством? Ведь это та же самая проповедь бездетности, разве она не противоречит вашим «семейным ценностям»? Или такая проповедь законна и легальна, потому что освящена «традицией»?

В самом же законопроекте пункт закона предлагается изложить так:

«6. Запрещается распространение информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, отрицание семейных ценностей, пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а также иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность».

Вообще-то сама постановка вопроса о запрете распространения информации (sic!) вызывает оторопь. Это как? В проклятом тоталитарном СССР, например, запрещалась законом клевета и распространение «заведомо ложных измышлений», порочащих советский строй. Но никакому советскому законодателю не пришло бы в голову запрещать в законе распространение «информации» о социализме, кроме именно дезинформации или являющейся государственной тайной. Однако такая дикая формулировка, которая не пришла бы в голову даже оруэлловскому Большому Брату, в закон уже внесена. А теперь ещё на одной большой сфере информации (именно так!) ставится жирный крест. Запрещено обсуждать, поскольку любое обсуждение, кроме непрерывных анафематствований, фактически можно трактовать как пропаганду!

Кстати, насчёт запрета пропаганды войны, не знаю, как у вас, но у меня сложилось впечатление, что за последние полгода вне закона оказались скорее лозунги типа «миру мир!», «нет войне!» и так далее. Да, в устах всевозможных ходорковцев и навальнят они двусмысленны и откровенно лживы, но запрещают-то именно эти лозунги, а отнюдь не лозунг «воевать до победного конца!». А насчёт пропаганды суицида известные слова Сами-Знаете-Кого: «Мы как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут!» — это, случайно, не она, родимая? Политически грамотнее было бы запретить с ними спорить. Доктор сказал «в морг!» «в рай!», значит, в рай, и никаких вопросов. Благодать! И ещё вопрос: а если вдруг понадобится разжечь ненависть и вражду к какой-нибудь нехорошей нации, типа грызунов или каклов, как тогда быть? Тоже ненужные сложности создаются.

Поэтому я бы формулировал широко, с запасом, с размахом, с большим охватом! И изложил этот пункт закона примерно так, на всякий пожарный случай:

«6. Запрещается распространение информации, которая направлена на пропаганду войны, а также пропаганду мира, на разжигание, а также погашение национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, отрицание, а также поощрение семейных ценностей, пропаганду нетрадиционных, а также и традиционных сексуальных отношений, равно как и отсутствия оных, а также всякой иной информации».

И сразу ввёл драконовские административные штрафы за всё этак в миллиончик, а заодно и уголовную ответственность.

Вот это будет подлинно всеподбирающая, всеохватывающая формулировка, которая покроет нынешние жалкие потуги депутатов, прошу прощения, как бык овцу. :)

Ну, а в качестве общего резюме... Капитализм хоронит идеи, под которыми он побеждал, в том числе и побеждал социализм: свободу слова, печати, свободу распространения информации. На Западе идут те же самые процессы цензурирования всего и вся, едва ли не ещё быстрее. Так не пора ли похоронить сам капитализм, пока он не похоронил всех нас самих?