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Московский листок

К концу года в РФ готовят табачный апокалипсис

Опубликовано 22.07.2022 автором в разделе комментариев 0

политика сигареты табак
К концу года в РФ готовят табачный апокалипсис

Philip Morris намерен к концу 2022 года покинуть российский рынок.

Это заявил ее исполнительный директор Яцек Ольчак. Он рассказал, что это «довольно сложный процесс».

И это не оставить страну без брендовых лифчиков или фирменных бутербродов.

Philip Morris International производит продукцию под марками Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M.

В интервью Bloomberg Ольчак пояснил, что российский рынок является для Philip Morris седьмым по величине. Доля продукции табачной компании на рынке в РФ составляет 27%.

«Мы усердно работаем над тем, чтобы свернуть наше присутствие в России. Но я не думаю, что это произойдет в течение следующего квартала. Я предполагаю, что примерно к концу года мы сможем уйти из России»,— сказал он.

А российские компании на российском рынке есть? Так вот, уже лет 20 как ни одной нету, последней был "Донской табак" Саввиди.

Я еще помню табачный кризис августа 1990-го года, еще при Горбачеве, когда горели пустые табачные ларьки в Москве. а обезумевшие толпы курильщиков грозили снести правительство.

А еще я помню, как после табачного кризиса началась массированная передача табачных активов иностранцам, в первую оченредь Филип Моррис у и Бритиш Америкен табакко.

И с тех пор ни один из ревнителей продовольственной безопасности России не вспомнил, что табачная промышленность тоже относится к сельскому хозяйству. И что все 100 процентов российского табака находятся под управлением вероятного противника.

И что основной технологический процесс - соусирование - находится исключительно в метрополии, и запечатанные емкости с соусами прибывают в колонии, где всего лишь пропитывают рисовую бумагу соусом и набивают сигареты.

Это к тому, что заменить заграничные компании на российские некем и нечем. 



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