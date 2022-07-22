Тырить газ - стратегия победы для Украины

Депутат Рады Разумков предложил воровать российский газ из транзитных трубопроводов.

Украине следует начать воровать российский газ из транзитных трубопроводов, проходящих по ее территории, заявил в колонке для "Украинской правды" депутат и экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Излишки российского газа необходимо конфисковать по закону и закачивать в наши хранилища. Потому что выходит парадоксальная ситуация — ежедневно мы прокачиваем миллионы кубометров российского газа и не обеспечиваем собственные хранилища необходимыми запасами", — написал Разумков.

Он добавил, что украинские власти вместе с "Нафтогазом" должны разработать для этого стратегический план развития отрасли.

На Украине всегда звучит много экзотических предложений. Но в данном случае это предлагает весьма статусный либерал, бывший глава правящей партии - и самый выдающийся социолог Украины. Это к вопросу о его оценках, прошлых и будущих.

Ну и вообще, все, что происходит на Украине, началось с воровства газа. И снова этим же заканчивается.

При этом война, в которой гибнет до 20 тысяч украинцев в месяц, происходит прямо над газопроводами, по которым мирно течет газ в Европу. И ни одна ракета, ни одна бомба, ни один снаряд не попал в трубу...

А.Б.