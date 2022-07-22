Зеленский лишил гражданства Коломойского

Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства олигарха Игоря Коломойского, политика Вадима Рабиновича и бизнесмена Геннадия Корбана. Об этом сообщило агентство УНН со ссылкой на источники в офисе украинского президента.

Официально информация пока не подтверждена.

Это интересно, поскольку процедура лишения гражданства украинским законодательством не предусмотрена.

Но ведь и указ тайный - в суде не оспоришь.

"Ебут друг дружку, а деньги в кружку", - примерно так прокомментировала событие, которое то ли было, то ли не было, Дарья Митина.

Зеленский отчитался о борьбе с олигархами и заодно отмазал Коломойского с Корбаном от наездов на их активы на Западе. Хотя с Рабиновичем непонятно - его активы в Израиле, и никто там на них не покушается.

А.Б.