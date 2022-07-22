Педофилов попросил педофилить в другом месте

Педофилы из Великобритании приезжали в Польшу под предлогом гуманитарной помощи украинским беженцам, среди которых оказались тысячи детей без родителей, сообщила газета Independent со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - то есть это не я придумал.

По данным агентства, в течение шести недель после начала военных действий на Украине на территорию Польши прибыли не менее десяти человек, ранее осужденных за преступления на сексуальной почве против несовершеннолетних.

После беседы с сотрудниками иммиграционной службы и правоохранительных органов всех прибывших в Польшу британских педофилов попросили покинуть страну.

Только и всего.

А.Б.