Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.

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1 Седьмой пакет санкций - без впечатлений https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Philip Morris намерен к концу 2022 года покинуть российский рынок https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Педофилы из Великобритании приезжали в Польшу под предлогом гуманитарной помощи украинским беженцам https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Депутат Рады Разумков предложил воровать российский газ из транзитных трубопроводов https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Зеленский лишил гражданства Коломойского https://forum-msk.org/material/news/1...