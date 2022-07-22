Профсоюз не может быть иноагентом По многочисленным просьбам наших зрителей в студии Продюсерского центра Краснова генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов. Беседует журналист Анатолий Баранов, секретарь СПР по общественным связям.



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