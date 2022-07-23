Как известно, кем то из высшего руководства РФ принято решение не наносить удары по мостам через Днепр с целью воспрепятствования поставкам тяжелой техники и вооружений из стран НАТО на украинский фронт. В результате высокопоставленные должностные лица США с удивлением отмечают, что никаких трудностей в таких поставках по Украине нет, Россия никаких мер по их недопущению не предпринимает.

Зато на Украине лиц в высшем руководстве, запрещающих уничтожение мостов на Днепре для воспрепятствования снабжению российской группировке нет. Наоборот. Уже второй день американские РСЗО HIMARS разносят в пух и прах два моста через Днепр в районе Херсона, поскольку через них осуществляется тыловое обеспечение нашей группировки в этом районе, где в ближайшие недели ожидается крупное контрнаступление ВСУ.

Сегодня ВСУ выпустили 12 ракет из американских РСЗО «HIMARS», 11 из них попали в цель. Движение по мосту временно ограничено.

По словам замглавы ВГА региона Кирилла Стремоусова, если удары продолжатся, он может рухнуть.

Это крайне затруднит снабжение нашей группировке и может привести к очень тяжелым последствиям. Вплоть до прорыва Южного фронта и перекрытию наземного коридора в Крым.

Вынужден еще раз повторить - странная война, странная...

В российских телеграм-каналах утверждают, что на фото один из мостов в районе Киева по которому на фронт беспрепятственно везут украинские танки Т-64БВ "Булат". Точно также беспрепятственно везут американские РСЗО "HIMARS", дальнобойные гаубицы M777 и другую военную технику и боеприпасы, убивающие наших военнослужащих. Наверное впервые в истории войн воююющей стороной созданы благоприятные условия для тылового обеспечения противника, с которым воюют.

Интересно, когда-нибудь мы узнаем фамилию того "начальника транспортного цеха", который запретил уничтожать транспортные коммуникации врага?

Странная война, странная...

Жду очередных обвинений в мой адрес, что я паникер и разжигаю пораженческие насроения.