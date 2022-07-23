Немецкая торговая сеть переименовала "московское" мороженое в "киевское"

Крупнейшая продуктовая сеть Германии Edeka пошла на радикальные меры и переименовала "московское" мороженое в "киевское", пишет немецкое издание Der Westen.

"Edeka переименовывает продукт по уважительной причине. "Московское" сэндвич-мороженое теперь будет называться "киевским". Так сеть супермаркетов хочет показать солидарность с Украиной", — говорится в публикации.

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Ну, теперь руской армии на Украине точно каюк.

Кстати, торт "Киевский" в России почему-то никто не переименовывает, не трогают ни Киевский вокзал в Москве, ни станцию метро "Киевская", ни Киевское шоссе. По-прежнему продаются котлеты по-киевски, никто не покушается на гостиницу "Украина" и украинскую колбасу. Стоит памятник Тарасу Шевченко и открыта набережная его имени.

Вчера на даче ели сало. Вернее так - Сало. Никто не донес в ФСБ...

А.Б.