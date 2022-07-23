СБУ провела обыск у известного украинского правозащитника и левого активиста Владимира Чемериса

Обыск сопровождался побоями и оскорблениями. Вместо понятых на обыске присутствовали ультраправые. Забрали все гаджеты и ноутбук.

Вменяется статья 436-2 Уголовного кодекса Украины, «Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников», что при отягчающих обстоятельствах предполагает до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Владимир Чемерис является одним из известнейших в Украине правозащитников и последовательных борцов за гражданский мир. Один из авторов Конституции Украины, бывший член правления Украинского Хельсинкского Союза, депутат Украинского парламента в 1994—1998 годах . Автор законопроекта «О статусе столицы Украины — города Киева».

В последние годы он активно критиковал антисоциальную политику украинской власти и неоднократно получал угрозы от нацистов.

Главное обвинение СБУ в том, что он вёл телеграм канал Репресії в Україні https://t.me/repressionoftheleft, где сообщалось о политических преследованиях в стране.

Не правда ли, сюжет удивительно похож на то, что мы видим и в другой стране, только аббревиатуры поменять.

Репрессивные режимы удивительно похожи друг на друга.

А.Б.