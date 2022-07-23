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Московский листок

ЦБ претендует на роль автора кризиса

Опубликовано 23.07.2022 в разделе комментариев 0

доллар деньги лимит
ЦБ претендует на роль автора кризиса

Вчера Банк России неожиданно снизил ключевую ставку — сразу на 1,5 процентного пункта, до 8 процентов годовых. Курс рубля немедленно скорректировался к доллару.

Центробанк может снизить ключевую ставку до докризисного уровня в пять процентов до конца года, а вслед за этим может произойти возврат к прежнему курсу рубля около 70-80 рублей за евро, заявил зампред комитета Совета федерации по экономической политике Иван Абрамов.

"Убежден, что ключевая ставка будет снижаться еще несколько раз и достигнет к осени, максимум до конца года докризисного уровня в пять процентов", — сказал Абрамов.

По его словам, тем самым вырастет доступность кредитов не только для населения, но и для промышленности и экономики.

Возникает вопрос - зачем было поднимать рубль до уровня, когда экономика вообще начала останавливаться, поскольку цены сформировались на уровне рубль к доллару больше ста, а потом рубль вырос в 2 раза, причем только на нашем внутреннем рынке, и сразу все стало недоступно...

Ну а если бы ЦБ вообще не трогал ключевую ставку, то, выходит, и валютного кризиса бы никакого не было? То есть ЦБ - создатель кризиса?

 А.Б.



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