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Московский листок

Восстановлены линии электропередачи между Крымом и Херсонской областью

Опубликовано 23.07.2022 в разделе комментариев 0

крым вода
Восстановлены линии электропередачи между Крымом и Херсонской областью

Восстановление взорванных электроопор в Херсонской области положило конец последней блокаде, устроенной киевскими властями в отношении Крыма, заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

Накануне министр энергетики Николай Шульгинов дал старт работе двух восстановленных линий электропередачи, соединяющих энергосистемы России, Херсонской и Запорожской областей. Переток активной мощности составит порядка 600 мегаватт. Теперь области будут обеспечены электричеством, даже если их отключат от украинской энергосистемы.

И тут хотелось бы напомнить, что благодаря перекрытому Северокрымскому каналу Крым испытывал дефицит пресной воды, подрыв ЛЭП киевскими террористами оставил Крым без электричества, а перекрытые границы должен был вызвать физическую блокаду полуострова.

России пришлось потратить колоссальные деньги для строительства Керченского моста, создания энергомоста по дну Керченского пролива, строительства двух электростанций в Крыму и Севастополе, реанимации сельского хозяйства в Крыму, изменение системы водоснабжения полуострова и даже разведку пресной воды на дне Азовского моря.

А теперь представим, что в 2014-м году армию бы не остановили на Чонгаре, а позволили бы занять территории, которые она с боями и потерями с обеих сторон все равно заняла в этом году...

Интересно, кто-нибудь ответит за 8 лет бессмысленного разбазаривания денег и ресурсов?

За бессмысленный теперь энергомост?

За сложнейшие манипуляции с пресной водой?

 А.Б.



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