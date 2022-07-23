Действия КПРФ в борьбе за социализм

Несколько дней назад в Подмосковье состоялся IV пленум ЦК КПРФ. В газете "Правда" №73 печатается постановление пленума. Геннадий Андреевич никак не может понять, что Россия уже живёт 32 года в капитализме. Кремль не мешает Г.Зюганову выступать в думе с критикой капитализма, предлагать различные программы перехода в социализм, проводить съезды, пленумы, конференции. От этого ничего не меняется. "Чем бы дитя не тешилось лишь бы не мешало взрослым дядям руководить страной". И он действительно не мешает и даже запрещает своим партийцам не организовывать и не участвовать в митингах. Фактически капитализм и не думает сдаваться, да его никто и не трогает.

Главная задача коммунистов - это борьба за социализм. На первом месте и проблема Украины. "КПРФ поддержала действия РФ по защите Донбасса и освобождению народа Украины от нацистского порабощения". В чём выразилась поддержка одному Богу известно, а народу нет. "Специальная военно - политическая операция на Украине не позволила неонацистам осуществить вторжение в Донецкую и Луганскую республики". Президент назвал операцию "специальной военной", а не политической. Не надо искажать президента. Более того вторжения действительно предотвращено, но наука идёт вперёд и эти республики ВСУ достаёт современным оружием и гибнут мирные граждане, а сами стрелки остаются живыми. Так в чём коммунисты поддержали республики? Гуманитарной помощью? Не такая помощь нужна воюющим республикам.

На всех мероприятиях Геннадий Андреевич не забывает упомянуть о мировых проблемах. "Планета усиливает противодействие колониалистам XXI века". Планета ничего не усиливает, если и усиливает, то народы живущие на этой планете и не всегда успешно, неся огромные потери, потому что нет сильного лидера, который бы мог сплотить народ и которого народ уважал и верил.

Лидер КПРФ совсем потерял разум. "Начало спецоперации на Украине вызвало среди граждан России рост патриотических настроений и надежд на долгожданные перемены". И где он видел этот рост? Народ ещё не забыл тех 27 миллионов погибших во время Великой Отечественной Войне. Война это всегда смерть. Лично вы ничего не потеряли от военного переворота, приведшего Россию в капитализм, а народ потерял почти столько же сколько в войне и живёт не лучше рабов с закрытыми ртами и нищенской зарплатой. Вы сделали из себя "Наполеона". "Перед Россией стоят масштабные социально - экономические задачи. Необходим принципиальный пересмотр всей проводимой политики. Народному фронту левопатриотических сил России предстоит умножить усилия ради достижения своих программных задач". А в чём выражались усилия до этого пленума? И где этот народный фронт левопатриотических сил и чем он был занят ранее? И кто из народа знает, что в стране есть такие силы? На бумаге да, в ваших выступлениях и больше нигде.

"Партия добивается воплощения в жизнь предвыборной программы "Десять шагов к власти народа". Это какая по счёту программа? На ваши программы и толковые выступления партия власти вообще не обращает внимания, потому что вы не пользуетесь авторитетом и поддержкой народа. И это главная проблема для вас и вообще для всего движения, которого нет.

"Партия предлагает антикризисный план "Двадцать неотложных мер продвижения России, идёт к людям со своей "Программой Победы". Покажите ходя бы одного партийца, который шёл к людям и рассказывал о Программе? Люди вообще не знают о чём вы говорите и что есть какая - то программа.

И снова о 10 миллионах, которые получила КПРФ на выборах в 2021 году. А что поимел от этих миллионов народ и страна? Вы да поимели более миллиарда рублей за наши голоса. Я голосовал а получил Зюганов за мой голос. И я и мои земляки не знают на что пошли наши денежки? Перед избирателями он не отчитывается. Не плохо устроился.

"Представители господствующего класса видят в спецоперации на Украине непотребность сплотить нацию, а шанс для усиления полицейщины". А что народ видит в России от этой операции? Гибель молодых людей мужского пола, а их и так в стране не хватает. Более того идёт разговор, что восстанавливать республики будет Россия. Думаю всем понятно, что за этим стоит. Нищета в России и больше ничего. На депутатах это не отразится, они своё так и будут получать. Полицейщина и у нас не дремлет, попробуй скажи что - нибудь против власти.

Потребность в организации борьбы против фашизма и неолиберализма делает исключительно актуальную задачу XI октябрьского 2020 года пленума ЦК КПРФ по сплочению Народного фронта левопатриотических сил". И где это сплочение и борьба? Где левопатриотические силы и чем они занимаются? Возлагают веночки и цветочки другого они да и сам Геннадий Андреевич не знают.

Я в десятый раз пишу, что Г.Зюганов впал в детство. Проблем тольео в том сознательно дурит народ и своих партийцев или нет. "Сражаясь против антисоветизма и русофобии, КПРФ накопила большой опыт противодействия фальсификациям истории". И где же эти происходили сражения? На бумаге в выступлениях в думе о которых народ не знает. По этому опыту вам бы платить зарплату.

ЦК КПРФ постановляет: Считать важнейшей задачей партийных комитетов всех уровней, их идеологических, агитационно - пропагандистских подразделений и средств массовой информации всестороннее продвижение Программы КПРФ, разъяснение существа её положений в широких народных массах". Смотрите, люди добрые, сколько в КПРФ развелось дармоедов - это целые подразделения. И кто - нибудь видел представителей, которые бы разъясняли народу их Программу? Возможно Программа стоящая, разъяснили, а что дальше? "Доносить до граждан России фундаментальные ценности и конкретные инициативы партии, её образ будущего". Это уже Геннадия Андреевича понесло в философию, которую народ не понимает, да и сейчас для нищей России не до философии. Нужны конкретные дела и поступки лидера и его окружения, однако народ философов при безработице и нищенской зарплате просто ненавидит. Они говорят, что им хорошо зарплата по 500 тысяч рублей и ни за что не отвечают.

"Расширить связи с массами и трудовыми коллективами". А что же вы ждали 30 лет и не расширяли? И никакого расширения не будет. Связи с массами вообще нет. Кто видел коммуниста за границами Думы отзовитесь? И чтобы он разговаривал с толпой народа и отвечал на вопросы граждан. Только на возложении цветочков подходят зеваки, человек десять, но там вопросов не задают, там коммунисты в трауре.