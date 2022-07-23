Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.

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1 Немецкая торговая сеть переименовала "московское" мороженое в "киевское" https://forum-msk.org/material/news/1... 2 СБУ провела обыск у известного украинского правозащитника и левого активиста Владимира Чемериса https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Никаких трудностей по поставкам военных грузов по территории Украины нет https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Вчера Банк России неожиданно снизил ключевую ставку https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Восстановлены линии электропередачи между Крымом и Херсонской областью https://forum-msk.org/material/news/1...