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Московский листок

СБУ провела обыск у известного украинского правозащитника

Опубликовано 23.07.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.

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#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1 Немецкая торговая сеть переименовала "московское" мороженое в "киевское" https://forum-msk.org/material/news/1... 2 СБУ провела обыск у известного украинского правозащитника и левого активиста Владимира Чемериса https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Никаких трудностей по поставкам военных грузов по территории Украины нет https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Вчера Банк России неожиданно снизил ключевую ставку https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Восстановлены линии электропередачи между Крымом и Херсонской областью https://forum-msk.org/material/news/1...



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