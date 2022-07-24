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Московский листок

Удар по Одесскому порту отрикошетил во внешнюю политику

Опубликовано 24.07.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Удар по Одесскому порту отрикошетил во внешнюю политику

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк фосфорными зажигательными зарядами.Фосфорные заряды являются неконвенциональным оружием, которое запрещено применять в городах и населенных пунктах. Снаряд с белым фосфором разбрасывает воспламенившееся вещество по территории площадью до 150-200 квадратных метров, а температура горения вещества превышает 800 градусов.

На это всем плевать.

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удары, которые были нанесены по порту Одессы: «Генеральный секретарь безоговорочно осуждает удары по украинскому порту в Одессе», — говорится в заявлении на сайте ООН.

Казалось бы, удар неконвенциональным оружием по миллионному городу - и вполне обоснованный удар по порту, в котором дислоцированы военные и корабли ВМСУ, причем об ущербе гражданским объектам не сообщается.

Однако первое не вызвало никакой реакции, а второе - поставило под вопрос соглашение о поставках зерна голодающим.

Война - это слишком серьезное дело, чтобы доверять его одним военным. Военные не обязаны знать, какие там соглашения заключаются на международном уровне, у них есть порт, в котором дислоцировано два военных корабля - ракетный катер и гидрографические (разведывательное) судно.

Но, как и в случае с ударом по Дому офицеров в Виннице, кто-то должен был предусмотреть не военный, а дипломатический эффект. Вот Путин стоит, взявшимсь за руки с главами Ирана и Турции - договорились насчет вывоза зерна. А вот удар по Одесскому порту.

Понятно, да?

Вот полковник Алкснис, к примеру, резонно задает вопрос: почему армия не трогает моты через Днепр, по которым беспрепятственно поставляется воленная техника. Нормальный военный подход.

А нет ли прямой увязки между сохранностью днепровских мостов и отказом от ударов по мосту Керченскому - или у Запада появится основание для поставок Украине снарядов большой дальности для "Хаймарсов".

Кто-то должен стоять рядом с военными и говорить: это можно, а вот этого нельзя... Конечно, военным это не понравится, никому не понравится. Но есть объективная необходимость.

Хотя кто будет говорить? Идиоты, которые сами уже столько наговорили, что даже боязно за их душевное состояние...

А.Б.



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